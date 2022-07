Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de quarta (20/07)

É dia de futebol! Para ficar por dentro, o torcedor busca saber qual jogo vai passar na Globo hoje? Nesta quarta-feira, 20 de julho, a emissora transmite dois jogos da 18ª rodada do Brasileirão logo após o capítulo inédito da novela Pantanal, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Para ficar por dentro da transmissão, confira no texto a seguir todas as informações e como assistir aos jogos de hoje.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai passar dois jogos do Brasileirão hoje, quarta-feira em 20 de julho de 2022. Pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Corinthians recebe o Coritiba nesta quarta, buscando os três pontos para recuperar a vice-liderança e quem sabe a ponta da tabela nas próximas rodadas da competição.

A Globo transmite a partida para os estados de São Paulo, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal com narração de Cléber Machado, comentários de Roger Flores, Ricardinho e Sálvio Spinola.

Do outro lado, o Santos recebe o Botafogo na Vila Belmiro, com promessa de futebol de qualidade. Apenas um ponto separa as equipes na tabela, enquanto Peixe e Fogão querem o resultado para subirem na classificação e quem sabe buscarem o G-4 da competição. O canal da Globo exibe o jogo com narração de Luís Roberto, com comentários de Ana Thais, Junior e Sandro Meira Ricci para os estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e as cidades de Santos e Juiz de Fora.

Corinthians x Coritiba

Data: 20/07/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo, Premiere e Globo Play

Santos x Botafogo

Data: 20/07/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: Globo, Premiere e Globo Play

Programação da Globo hoje

Além de saber qual jogo vai passar na Globo hoje, o torcedor também confere qual é a programação da emissora hoje, quarta-feira em 20 de julho de 2022, pela manhã, tarde e a noite com dia de futebol.

É importante ressaltar que em alguns estados a programação pode sofrer alterações

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Férias Da Família Johnson

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – A Favorita

18:05 Além da Ilusão

18:45 Jornal Local

19:15 Cara e Coragem

20:00 Jornal Nacional

20:35 Pantanal

21:20 Futebol

23:30 Segue O Jogo

23:45 Que História É Essa, Porchat?

00:30 Jornal da Globo

