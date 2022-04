Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação neste domingo (24/04)

As quatro divisões continuam em todo vapor no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 24 de abril de 2022, a temporada apresenta confrontos que prometem alterar completamente a tabela de classificação, com transmissão ao vivo para os torcedores curtirem. Mas afinal, qual jogo vai passar na Globo hoje? Saiba se tem partida hoje.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo não vai passar jogos de futebol hoje, domingo em 24 de abril de 2022. A emissora optou por transmitir as partidas do Campeonato Brasileiro na Série A ontem, no sábado, já que o carnaval em São Paulo e no Rio de Janeiro mexeu completamente na programação.

Dois confrontos foram transmitidos para todos os estados do Brasil. De um lado, o RB Bragatnino enfrentou o São Paulo, onde acabaram no empate em Bragança Paulista, com transmissão somente para o estado de São Paulo e Paraná.

Do outro lado, o Flamengo jogou diante do Athletico Paranaense também na terceira rodada, com vitória do clube paranaense por 1 a 0 jogando em Curitiba.

O Campeonato Brasileiro está no início da temporada. Isso significa dizer que a tabela ainda pode mudar até o meio da competição. Porém, a vitória é muito importante para os clubes que buscam o título e a vaga na Libertadores do ano que vem.

Confira os jogos de futebol hoje.

Quando é o próximo jogo da Globo?

A programação de futebol na Globo está de volta no próximo fim de semana, domingo em 1º de maio de 2022, com os jogos do Brasileirão Série A.

A emissora vai passar o confronto entre Corinthians e Fortaleza, além do embate diante do Coritiba e Fluminense. As partidas, entretanto, são divididas por estados. Como o Timão é de São Paulo, então o estado fica com a partida.

Do outro lado, o Rio recebe o duelo do Fluminense. Por isso, é necessário aguardar pela programação da Rede Globo, já que a rede pode sofrer alterações até a próxima semana.

Os outros confrontos da quarta rodada do Brasileirão vão passar no SporTV e Premiere.

Corinthians x Fortaleza – Domingo, 01/05 às 16h

Coritiba x Fluminense – Domingo, 01/05 às 16h

Programação da Globo hoje

Acompanhe a programação da Globo neste domingo, 24 de abril de 2022. É importante ressaltar que a rede com os programas pode sofrer alterações de acordo com cada estado no país.

06:50 Programação Local

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

13:00 Temperatura Máxima – Vingadores

15:30 The Masked Singer Brasil

17:50 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:10 BBB 22

00:45 Domingo Maior – Mente de Espião

02:35 Cinemaço

