Qual jogo vai passar no SBT hoje? Futebol na terça-feira - 01/08

O torcedor quer saber qual é o jogo do SBT hoje, 1º de agosto, para assistir na tela da emissora. Dá para assistir do conforto do seu sofá em casa, de graça e ao vivo, em qualquer lugar do Brasil. Confira a programação da Copa Sul-Americana e como assistir Corinthians x Newell's Old Boys.

Qual jogo do SBT hoje?

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Corinthians na Sul-Americana nesta terça-feira. O duelo contra o Newell's Old Boys é válido pelas oitavas de final, às 21h30, horário de Brasília.

A transmissão é 100% gratuita para todo o Brasil na tela do SBT com a narração de Téo José com comentários de Emerson Sheik, Mauro Beting e Nadine Basttos. É só ligar o televisor no canal e acompanhar o jogo do SBT hoje.

Também é possível assistir o combate entre Corinthians e Newell's Old Boys ao vivo no www.sbt.com.br de graça, além do aplicativo SBT Vídeos no celular, Android e iOS, ou computador.

Corinthians x Newell's Old Boys (jogo do SBT hoje)

Data: terça-feira, 1 de agosto

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: SBT, site do SBT, ESPN e Star Plus

Confira a classificação grupos da Copa do Mundo feminina

Como serão as oitavas da Sul-americana?

Dezesseis equipes jogam as oitavas de final da Copa Sul-Americana, onde oito deles chegaram à etapa por terminarem em primeiro lugar na fase de grupo e os outros oito por vencerem o confronto da segunda fase, também chamada por playoffs.

As oitavas são disputadas em dois jogos, ida e volta. O mando de campo e cada um dos combates foi definido por sorteio da Conmebol, onde os líderes dos grupos vão definir em casa. Todas as fases eliminatórias da Sul-Americana são disputadas em ida e volta, com exceção da final, em partida única.

Em caso de empate na soma dos dois placares o regulamento da Sul-Americana prevê que os pênaltis definirão quem segue vivo na competição. Os vencedores avançam para as quartas de final, depois semifinal e aí a final.

Quando é o jogo de volta?

A partida de volta entre Newell's Old Boys e Corinthians está agendada para a próxima terça-feira, 8 de agosto, no Estádio Marcelo Bielsa, na Argentina, às 21h30, horário de Brasília.

Como o time argentino fechou a sua classificação em primeiro lugar na Sul-Americana, ele tem a vantagem de decidir as oitavas de final em sua casa. O Corinthians carimbou o seu passaporte depois de disputar a segunda fase contra o Universitário vindo da fase de grupos da Libertadores.

O Corinthians precisa vencer se quiser disputar as quartas de final. Em caso de empate na soma dos dois placares as cobranças de pênalti definirão o vencedor. O SBT também vai transmitir a segunda partida entre Corinthians e Newell's Old Boys.

