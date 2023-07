Classificação grupos da Copa do Mundo feminina e pontuação atualizada

A Copa do Mundo Feminina de Futebol se encaminha para o final da fase de grupo e a classificação nessa fase é essencial para definir quem continua no torneio. Veja o ranking dos grupos e qual a situação da seleção brasileira.

A classificação atualizada da fase de grupos até essa segunda-feira, 31 de julho, mostra quem deve seguir para as oitavas de final. A seleção brasileira precisa ganhar no próximo jogo para continuar na competição.

Grupo A - Classificação grupos

1º: Suíça - 5 pontos (classificada)

2º: Noruega - 4 pontos (classificada no saldo de gols)

3º: Nova Zelândia - 4 pontos

4º: Filipinas 3- 1 ponto

Grupo B

1º: Nigéria - 4 pontos

2º: Canadá - 4 pontos

3º: Austrália - 3 pontos

4º: Irlanda - 0 ponto

Grupo C - Classificação grupos

1º: Espanha - 6 pontos

2º: Japão - 6 pontos

3º: Costa Rica - 0 ponto

4º: Zâmbia - 0 ponto

Grupo D

1º: Inglaterra - 6 pontos

2º: Dinamarca - 3 pontos

3º: República Popular da China - 3 pontos

4º: Haiti - 0 ponto

Grupo E - Classificação grupos

1º: Estados Unidos - 4 pontos

2º: Países Baixos - 4 pontos

3º: Portugal - 3 pontos

4º: Vietnã - 0 ponto

Grupo F

1º: França - 4 pontos

2º: Jamaica - 4 pontos

3º: Brasil - 3 ponto

4º: Panamá - 0 ponto

Grupo G

1º: Suécia - 6 pontos

2º: Itália - 3 pontos

3º: África do Sul - 1 ponto

4º: Argentina - 1 ponto

Grupo H - Classificação grupos

1º: Colômbia - 6 pontos

2º: Alemanha - 3 pontos

3º: Marrocos - 3 pontos

4º: República da Coreia - 0 ponto

Chaveamento até a final do torneio 2023

A Copa do Mundo feminina está finalizando a fase de grupos e isso significa que 2 times com melhor pontuação de cada grupo vai continuar no torneio. As datas já estão marcadas, então veja como está o chaveamento até as quartas - conforme o horário de Brasília.

Chaveamento das oitavas de final Copa do Mundo Feminina 2023

Sábado, 5 de agosto

02h - Suíça x Espanha

05h - Japão x Noruega

23h - 1ºE x 2ºG

Domingo, 6 de agosto

06h - 1ºG x 2ºE

Segunda-feira, 7 de agosto

04h30 - 1ºD x Nigéria

07h30 - Austrália x 2ºD

Terça-feira, 8 de agosto

05h - 1ºH x 2ºF

08h - 1ºF x 2ºH

Chaveamento para as quartas de final Copa do Mundo Feminina 2023

Quinta-feira, 10 de agosto

22h Suíça/ Espanha x 1ºE/2ºG

Sexta-feira, 11 de agosto

04h30 - Japão/Noruega x 1ºG/2ºE

Sábado, 12 de agosto

04h - Austrália/2ºD x 1ºF/2ºH

07h30 - 1ºD/Nigéria x 1ºH/2ºF

Onde vai passar o jogo do Brasil na Copa do Mundo feminina?

O torcedor pode assistir o jogo do Brasil feminino contra a França na Globo, Sportv e também nas plataformas digitais CazéTV, FIFA+, Globoply e GE, além da transmissão gratuita no aplicativo iFood neste sábado.

A Copa do Mundo Feminina é disputada na Austrália e Nova Zelândia entre julho e agosto. Na televisão é possível acompanhar todos os jogos do Brasil na TV aberta, além de diferentes opções na internet.

