Qual jogo vai passar no SBT hoje: horário de Manchester x Atlético Madrid

Qual jogo vai passar no SBT hoje? O duelo de Manchester United x Atlético de Madrid na Champions League vai passar para todo o Brasil nesta terça-feira, a partir das 17h, direto do Old Trafford, na Inglaterra, pelas oitavas de final. Confira os detalhes da transmissão da partida a seguir.

O jogo entre Manchester United e Atlético de Madrid vai passar no SBT hoje, terça-feira em 15 de março, a partir das 17h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil ao vivo.

Pelo jogo de volta das oitavas de final, as equipes disputam a classificação até a próxima fase. No primeiro jogo, o placar de 1 a 1 garantiu a igualdade para os dois times, precisando desempatar o resultado para avançar.

A narração será de Luiz Alano, comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos analisando a arbitragem. É importante ressaltar que o canal aberto também está disponível em operadoras por assinatura.

SBT ao vivo online hoje

O torcedor também tem a opção de assistir online e ao vivo através do SBT o jogo Manchester United e Atlético de Madrid. Trata-se do site da emissora (www.sbt.com.br), que retransmite o sinal do canal aberto para todos os usuários que desejam acompanhar de maneira remota.

Basta acessar o site, procurar pelo AO VIVO, escrito em branco e vermelho no canto superior esquerdo, clicar no anúncio e assistir ao vivo de graça onde, quando e como quiser. É importante ressaltar que as narrações são as mesmas da TV.

Se preferir, o torcedor também pode assistir através do aplicativo, disponível para Android e iOS. Trata-se do SBT Vídeos, de graça no Google Play ou Apple Store, precisando apenas procurar pelo nome da emissora nas lojas e, então, baixas.

Na página inicial, basta procurar pela transmissão ao vivo do canal e assistir como quiser.

Programação do SBT hoje – 15/03/2022

Saiba qual é a programação do SBT hoje, terça-feira em 15 de março de 2022, com o jogo da Champions League no canal.

06:00 Primeiro Impacto

10:30 Bom Dia & Cia

14:20 Casos de Família

15:20 Fofocalizando

16:45 Liga dos Campeões AO VIVO

18:45 Se Nos Deixam

19:45 SBT Brasil

20:30 Carinha de Anjo

22:15 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

01:00 The Noite com Danilo Gentili

