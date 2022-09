Qual jogo vai passar no SBT hoje? Jogo do SBT hoje ao vivo (13/09)

A terça-feira, 13 de setembro, traz bom futebol na Champions League em confrontos válidos pela segunda rodada da fase de grupos. Mas qual jogo vai passar no SBT hoje? A emissora transmite uma partida às 16h (Horário de Brasília), logo após o programa Fofocalizando.

Confira a programação e saiba como assistir ao vivo.

Qual jogo vai passar no SBT hoje?

O torcedor pode ficar ligado na tela do SBT porque hoje tem jogão! A emissora transmite a partir das quatro da tarde o clássico entre Bayern de Munique x Barcelona na Champions League, pela segunda rodada da fase de grupos. A partida marca o reencontro de Robert Lewandowski, atual jogador do Barcelona, com o ex-clube, o Bayern. Será que vai rolar gol com a famosa lei do ex em campo?

A transmissão do SBT do jogo da Champions começa às 16h para todo o Brasil, tanto no canal principal como em afiliadas. Luiz Alano narra a partida e Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos comentam.

O Bayern busca o sétimo título da Liga dos Campeões, enquanto o Barcelona quer o troféu de número seis para guardar em sua estante.

Agora que você já sabe qual jogo vai passar no SBT hoje, confira todos os detalhes a seguir.

Bayern de Munique x Barcelona

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

Rodada: 2ª rodada da fase de grupos

Onde assistir: SBT e Site do SBT

Como assistir o SBT pelo celular?

Além de acompanhar a partida da Champions na televisão, o torcedor também pode curtir o SBT hoje ao vivo pelo celular, tablet ou computador e sem pagar nada.

Acesse o site www.sbt.com.br ou baixe o aplicativo SBT Vídeos no seu celular, Android ou iOS. Não é necessário criar conta ou se cadastrar.

Pelo navegador do celular, entre no site e clique em “ao vivo”, localizado na parte superior do portal. Em seguida, o player vai aparecer na tela principal do celular. Basta dar play e assistir a programação do SBT ao vivo.

Jogos da Champions League hoje

Além do embate entre Bayern de Munique x Barcelona, a segunda rodada da Champions League também apresenta outras seis partidas nesta terça-feira.

Foram três fases preliminares até a competição chegar na fase de grupos. Trinta e duas equipes foram divididas em oito grupos de quatro, onde jogam seis rodadas entre si por pontos corridos.

Apenas os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final, com os terceiros colocados indo rumo à fase dos playoffs da Liga Europa.

Confira os outros jogos da Champions hoje para não perder nada.

Viktoria Plzen x Inter de Milão – 13h45 (Space e HBO Max)

Sporting x Tottenham – 13h45 (TNT e HBO Max)

Liverpool x Ajax – 16h (HBO Max)

Bayern de Munique x Barcelona – 16h (SBT, TNT e HBO Max)

Porto x Club Brugge – 16h (HBO Max)

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid – 16h (Space e HBO Max)

Olympique de Marseille x Eintracht Frankfurt – 16h (HBO Max)

