Onde vai passar Bayern x Barcelona hoje e que horas começa (13/9)

Bayern de Munique e Barcelona disputam a liderança do grupo C nesta terça-feira, 13 de setembro, às 16h (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Champions League na Allianz Arena, em Munique. Confira onde vai passar Bayern x Barcelona hoje ao vivo e todas as informações do duelo entre catalães e bávaros.

Também integram no grupo C da Champions as equipes de Viktoria Plzen e Inter de Milão.

Onde vai passar Bayern x Barcelona hoje ao vivo?

O jogo do Bayern e Barcelona hoje vai passar no SBT, na TV aberta, e TNT, pela TV fechada, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Além disso, o torcedor também pode assistir através do HBO Max, serviço de streaming.

Pode comemorar torcedor, porque a partida vai passar na TV aberta! Para todos os estados do Brasil, o SBT transmite o clássico do futebol internacional tanto no canal principal como afiliadas, com narração de Luiz Alano e comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos.

Para quem já está acostumado, pode curtir no canal TNT, disponível em operadoras de TV por assinatura. Para assistir, o torcedor deve sintonizar a programação e curtir.

Existe também a possibilidade de acompanhar online. De graça, o site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite o embate da Liga dos Campeões em tempo real com imagens, disponível tanto pelo celular como no computador pelo navegador.

Outra opção é o HBO Max, plataforma de streaming, por diferentes pacotes entre R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês.

Bayern de Munique x Barcelona:

Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Rodada : 2ª rodada da Champions League

: 2ª rodada da Champions League Arbitragem : Danny Makkelie

: Danny Makkelie VAR : Pol van Boekel

: Pol van Boekel Local : Allianz Arena, em Munique

: Allianz Arena, em Munique Onde vai passar Bayern x Barcelona hoje: SBT, TNT, Site do SBT e HBO Max

Bayern de Munique x Barcelona: como estão as equipes?

Favorito ao título, o Bayern estreou com vitória diante da Inter de Milão na última semana. Com três pontos na segunda posiçaõ, o time bávaro vai brigar pela liderança da chave nesta terça-feira, pronto para escalar o time 100% titular, além de contar com a torcida em peso dentro de casa. Pelo Campeonato Alemão, ocupa a terceira posição com 12 pontos, conquistados em três vitórias e três empates.

O técnico Julian Nagelsmann ainda não poderá contar com Coman e Sarr, lesionados.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer; Sané, Musiala; Müller e Mané.

O Barcelona, por outro lado, também estreou com vitória na Liga dos Campeões. Com cinco gols marcados, assumiu a liderança com três pontos, ponto para brigar pela permanência diante do grande favorito na temporada. Pelo Campeonato Espanhol, ocupa a segunda posição com 13 pontos, entre quatro vitórias e um empate. O destaque fica para o reencontro de Robert Lewandowski diante de seu antigo time.

Xavi não tem desfalques em seu plantel de jogadores.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric García, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski e Raphinha.

Últimos jogos:

No último sábado (10/09), o Bayern de Munique tropeçou e ficou no empate em 2 a 2, dentro de casa, diante do Stuttgart pela sexta rodada do Campeonato Alemão. Os gols foram de Matthys e Musiala.

Enquanto isso, o Barcelona goleou o Cádiz por 4 a 0, em casa, também no sábado, mas pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Os gols foram marcados por Ansu Fati, Lewandowski, Dembele e De Jong.

Quantas vezes Bayern x Barcelona se enfrentaram?

No histórico de confronto entre Barcelona e Bayern de Munique, as equipes se enfrentaram em 13 oportunidades, com 9 vitórias para os alemães, dois empates e apenas 2 triunfos aos catalães, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

São 32 gols marcados para o Bayern em todos os duelos, com dezesseis ao Barcelona.

O último encontro aconteceu em 8 de dezembro de 2021, pela partida de volta na fase de grupos da Champions League. Por 3 a 0, os bávaros venceram para garantirem os três pontos até a próxima fase da competição.

Confira os melhores momentos do último confronto entre Bayern e Barcelona no vídeo a seguir.

Jogos da Champions League hoje

Além do embate entre Bayer de Munique e Barcelona, outros seis confrontos também serão realizados nesta terça-feira, 13 de setembro, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

O destaque também vai para os jogos entre Liverpool e Ajax, além de Sporting e Tottenham. Com transmissão tanto pela televisão como online, confira a programação e saiba como e onde assistir cada um deles.

Viktoria Plzen x Inter de Milão – 13h45 (Space e HBO Max)

Sporting x Tottenham – 13h45 (TNT e HBO Max)

Liverpool x Ajax – 16h (HBO Max)

Bayern de Munique x Barcelona – 16h (SBT, TNT e HBO Max)

Porto x Club Brugge – 16h (HBO Max)

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid – 16h (Space e HBO Max)

Olympique de Marseille x Eintracht Frankfurt – 16h (HBO Max)

