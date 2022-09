Classificação do Brasileirão Série A 2022: tabela após 26ª rodada

Na noite deste domingo, 11 de setembro, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A chegou ao fim com resultados que movimentaram ainda mais a tabela. O Palmeiras segue líder, enquanto Flamengo, Internacional e Fluminense continuam vivos na briga. Confira a Classificação do Brasileirão Série A 2022 e quais foram as mudanças.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Com os resultados da 26ª rodada, pelo segundo turno, confira como ficou a Classificação do Brasileirão Série A 2022 atualizada.

1 Palmeiras – 54 pontos

2 Internacional – 46 pontos

3 Flamengo – 45 pontos

4 Fluminense– 45 pontos

5 Corinthians – 44 pontos

6 Athletico PR – 43 pontos

7 Atlético MG – 40 pontos

8 América MG – 36 pontos

9 Goiás – 36 pontos

10 Santos – 34 pontos

11 RB Bragantino – 33 pontos

12 Botafogo – 31 pontos

13 São Paulo – 31 pontos

14 Ceará – 31 pontos

15 Fortaleza – 30 pontos

16 Coritiba – 28 pontos

17 Cuiabá – 26 pontos

18 Avaí – 25 pontos

19 Atlético GO – 22 pontos

20 Juventude – 18 pontos

Abrindo a 26ª rodada na quarta-feira, o Atlético Mineiro tropeçou e ficou no empate por 1 a 1, diante do RB Bragantino, em Bragança Paulista. O resultado garantiu o clube mineiro em sua mesma posição.

Já no sábado, o Internacional recebeu o Cuiabá e venceu por 1 a 0, subindo para a vice-liderança com 46 pontos na Classificação do Brasileirão Série A 2022.

Para o Fluminense, a rodada também foi boa já que venceu o Fortaleza dentro de casa por 2 a 1. Dessa maneira, continua na parte de cima da tabela de classificação, vivo pela briga ao título.

Ao Santos, também no sábado, o fim de semana no Brasileirão não foi dos melhores, já que perdeu pelo resultado de 2 a 1 para o Ceará, fora de casa. Com o placar, o time continua no meio da tabela.

Fechando o sábado, o Palmeiras ganhou do Palmeiras por 2 a 1, para se manter firme na liderança da Classificação do Brasileirão Série A 2022 na temporada.

Abrindo o domingo, o Clássico Majestoso entre São Paulo e Corinthians não teve grandes emoções dentro de campo, sob o placar de 1 a 1, com apenas um ponto para cada.

Fechando o domingo à noite, Goiás e Flamengo também não embalaram dentro de campo e ficara em 1 a 1.

Qual é a próxima rodada do Brasileirão da Série A?

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A vai ser a 27ª, com início no sábado, 17 de setembro, em continuação até a segunda-feira, dia 19.

O destaque fica para o encontro de Flamengo e Fluminense, clássico carioca. Já o Corinthians visitará o América Mineiro no domingo. Todas as vinte equipes entram em campo no próximo fim de semana, com dez confrontos pela rodada.

Confira os jogos da próxima rodada do Brasileirão 2022.

Sábado (17/09):

Avaí x Atlético MG – 16h30

Botafogo x Coritiba – 19h

Domingo (18/09):

RB Bragantino x Goiás – 11h

Flamengo x Fluminense – 16h

Ceará x São Paulo – 16h

América MG x Corinthians – 18h

Juventude x Fortaleza – 18h

Palmeiras x Santos – 18h30

Athletico PR x Cuiabá – 19h

Segunda-feira (19/09):

Atlético GO x Internacional – 20h

Você também vai gostar de ler: Calendário F1 2022: quantas corridas faltam para o fim da temporada