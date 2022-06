Qual jogo vai passar no SBT hoje na Libertadores, terça? (28/06)

As oitavas de final prometem futebol de qualidade e muita adrenalina, mas qual jogo vai passar no SBT hoje? A emissora exibe uma partida a partir das 21h30 (horário de Brasília) nesta terça, 28 de junho, após o episódio inédito da novela Poliana Moça, para todo o Brasil no canal principal e as afiliadas. Confira todas as informações a seguir.

+ Onde assistir o jogo do Corinthians x Boca Juniors hoje

Qual jogo vai passar no SBT hoje?

O canal do SBT vai passar o jogo do Corinthians e Boca Juniors hoje, a partir das 21h30, horário de Brasília.

Nesta terça-feira, 28 de junho, as equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão na emissora de Silvio Santos. Quem vencer garante a vantagem para o jogo de volta, marcado para a próxima terça-feira.

Esta é a terceira vez no ano que os times se enfrentam na Libertadores. O Timão venceu uma, enquanto o empate foi o resultado entre os dois na segunda partida pela fase de grupos.

A transmissão do SBT estará disponível para todos os estados do Brasil, sem exceção. A narração fica por conta de Téo José, com comentários de Emerson Sheik, Mauro Beting e a análise de arbitragem de Nadine Basttos.

Corinthians x Boca Juniors:

Data: 28/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: SBT, Site do SBT e aplicativo do SBT

Como assistir SBT online?

O jogo do Corinthians hoje também será transmitido de maneira online.

Com retransmissão de imagens, o site do SBT é quem exibe as emoções de graça para os usuários através do site (www.sbt.com.br) pelo celular, tablet ou até no computador.

Se o torcedor prefere uma maneira mais simples, aí pode acessar o aplicativo SBT Vídeos, disponível na loja de aplicativos Android e iOS. É só baixar, procurar a transmissão do canal ao vivo e curtir o jogo.

Programação do SBT hoje

Confira a programação do SBT hoje, terça-feira em 28 de junho de 2022. O torcedor deve ficar atento com as mudanças de horários e programas de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:15 Esmeralda

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 Cuidado Com O Anjo

18:15 Amanhã É Para Sempre

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita