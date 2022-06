Onde assistir Corinthians x Boca Juniors na Libertadores 2022

Prepare-se para onde assistir Corinthians x Boca Juniors na terça-feira, 28 de junho. O jogo é de ida pelas oitavas de final da Libertadores e promete bom futebol e muita rivalidade para acelerar o coração dos torcedores. A partida vai começar às 21h30 (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, com transmissão na TV aberta.

Quem vencer garante a vantagem nas oitavas de final. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira, no dia 5 de julho de 2022.

Onde assistir Corinthians x Boca Juniors na terça-feira

TV aberta: SBT

TV fechada: Conmebol TV

Transmissão ao vivo online: Site do SBT, SBT Vídeos, NOW, Sky Play e DirecTV GO

Onde assistir Corinthians x Boca Juniors será transmitido para todos os estados do Brasil através do SBT, na tv aberta, e na Conmebol TV, pelas operadoras pagas.

Para os torcedores que não conseguem assistir na TV, o site do SBT e o aplicativo SBT Vídeos, totalmente gratuitos são a melhor opção. Já os streamings Now, Sky Play e DirecTV Go retransmitem as imagens do canal da CONMEBOL somente para os assinantes das operadoras.

No canal do SBT, a narração é de Téo José com comentários de Mauro Betin e Emerson Sheik, além da análise de arbitragem de Nadine Basttos.

Como assistir Corinthians x Boca online no celular

O jogo do Corinthians e Boca Juniors também está disponível online. A primeira opção é o site do SBT, responsável por retransmitir as imagens do canal de graça para todos os usuários do país. Basta acessar www.sbt.com.br, clicar em AO VIVO, na parte esquerda superior em vermelho, e assistir ao jogo.

Pelo aplicativo no celular, é só baixar o SBT Vídeos seja no Android ou iOS sem pagar nada.

Para quem é assinante do canal da Conmebol, basta acessar os aplicativos do NOW, Sky Play ou até mesmo o DirecTV Go e procurar pela transmissão própria. Como uma retransmissão, os streamings não cobram nada aos torcedores.

Horário de início do jogo do Corinthians x Boca Juniors

Data: Terça-feira, 28 de junho de 2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local e cidade: Neo Química Arena, em São Paulo, no Brasil

O jogo do Corinthians e Boca Juniors de terça-feira, 28 de junho de 2022, tem início às 21h30, horário de Brasília. A Neo Química Arena, casa do Timão, vai ser o palco do confronto nas oitavas de final da Libertadores, com presença garantida de torcedores argentinos e, principalmente, da torcida alvinegra, uma das mais fanáticas e numerosas do futebol brasileiro.

Este é apenas o primeiro jogo das oitavas de final. Quem vencer garante a vantagem para o jogo de volta, marcado para o dia 5 de julho, terça-feira que vem, mas em La Bambonera, a casa do Boca.

Probabilidades do jogo do Corinthians na Libertadores

Mesmo em pesada sequência de jogos na última semana, o Corinthians chega com confiança para enfrentar o Boca Juniors, grande rival no futebol sul-americano. Esta é a terceira vez que se enfrentam na temporada, com uma vitória do Corinthians e um empate no grupo E da Libertadores.

O Timão garantiu-se na vice-liderança do grupo com 9 pontos, contabilizando duas vitórias, três empates e uma derrota. No Brasileirão, empatou sem gols com o Santos no fim de semana enquanto é vice-líder com 26 pontos, tendo três a menos que o atual líder Palmeiras.

O Boca, por outro lado, terminou em primeiro lugar na fase de grupos com 10 pontos. Campeão da primeira fase do Campeonato Argentino na temporada, o clube de Buenos Aires promete 100% de concentração no jogo desta terça-feira principalmente porque vai decidir em casa.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Raul Bicalho, Lucas Piton; Cantillo, Du Queiroz, Gustavo Mantuan; Giuliano, Willian e Roger Guedes.

Escalação do Boca Juniors: Rossi; Fabra, Rojo, Izquierdoz, Advíncula; Varela, Zeballos, Fernández, Romero; Villa e Benedetto.

