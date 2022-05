Qual jogo vai passar no SBT hoje, terça? Confira a programação (10/05)

Com a mudança no calendário do futebol nacional e internacional, a programação do SBT também passa por modificações entre os horários da manhã, tarde e noite. Nesta terça-feira, 10 de maio, confrontos da Copa do Brasil e Campeonatos Estaduais serão realizados e, por isso, os torcedores querem saber qual jogo vai passar no SBT hoje.

+ Onde assistir jogo do Athletico PR x Tocantinópolis hoje e horário

Qual jogo vai passar no SBT hoje na terça-feira?

O canal do SBT não vai passar jogos de futebol hoje, terça-feira em 10 de maio de 2022. Como a emissora possui apenas os direitos de transmissão da Libertadores, Champions League e da Liga Europa, nenhum confronto será exibido hoje porque não tem rodada destas competições.

Entretanto, a programação de futebol nesta terça tem embates da Copa do Brasil, Campeonatos Estaduais e até mesmo jogos importantes em torneios internacionais como o Inglês.

A programação do SBT retorna ao normal na semana que vem, com o retorno da Libertadores e também com o final da Liga Europa, competição secundária da UEFA.

Saiba quais são os jogos de futebol hoje, terça-feira.

Qual é o próximo jogo que o SBT vai passar?

O SBT retorna com os jogos de futebol na próxima terça-feira, 17 de maio, pela Libertadores.

A emissora irá transmitir dois confrontos da quinta rodada na fase de grupos da Copa Libertadores da América, competição principal do futebol sul-americano idealizada pela Conmebol.

De um lado, o Corinthians visita o Boca Juniors na Argentina para carimbar o passaporte até as oitavas de final, enquanto o Flamengo recebe o Universidad Católica, também próximo de se classificar até a próxima fase.

Boca Juniors x Corinthians

Terça-feira, 17 de maio de 2022 às 21h30 – 5ª rodada da Libertadores (SBT para o estado de SP)

Flamengo x Universidad Católica

Terça-feira, 17 de maio de 2022 às 21h30 – 5ª rodada da Libertadores (SBT para o estado de RJ e todo Brasil)

Programação do SBT hoje – 11/05/2022

Saiba qual e como vai ser a programação do SBT hoje, terça-feira em 10 de maio de 2022. É importante ressaltar que a rede pode sofrer alteração de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Notícias Impressionantes

13:20 Henry Danger

14:20 Casos de Família

14:20 Fofocalizando

17:00 Mar de Amor

17:45 Amanhã É Para Sempre

18:45 Se Nos Deixam

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Carinha de Anjo

22:15 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

00:10 The Noite com Danilo Gentili

02:00 Operação Mesquita