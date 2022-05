Qual jogo vai passar no SBT? Programação de terça-feira, 3 de maio

Nesta terça-feira, 3 de maio de 2022, uma programação diversificada no cenário nacional e internacional do futebol será realizada. Tem decisão no confronto da semifinal na Champions à tarde, enquanto a Libertadores define a quarta rodada durante a noite. Mas qual jogo vai passar no SBT hoje? Descubra as informações da transmissão.

Qual jogo vai passar no SBT hoje?

O SBT vai transmitir três jogos nesta terça-feira, 3 de maio de 2022, em sua programação durante o dia. Acompanhe a seguir a programação da emissora.

Começando o dia, o embate entre Villarreal e Liverpool, pelo jogo de volta na semifinal da Champions League, tem transmissão ao vivo do SBT a partir das 16h, horário de Brasília, para todo o Brasil. A narração é de Luiz Alano, com comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos. Quem vencer o jogo desta terça, está classificado para a semifinal.

Depois, o jogo entre Independiente Petrolero e Palmeiras, pela quarta rodada da Libertadores, a partir das 21h30, horário de Brasília, vai passar no SBT para todo o Brasil, menos para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A narração vai ser de Téo José, com comentários de Mauro Beting.

A emissora também vai transmitir o clássico mineiro entre América Mineiro e Atlético nesta terça-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela quarta rodada da Libertadores. A emissora exibe a partida somente para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A narração será de Silva Júnior com comentários de Bob Faria e Mancini.

Confira a seguir a programação completa do SBT hoje.

Villarreal x Liverpool

Horário: 16h

Local: Estádio de La Ceramica, em Vila-Real, na Espanha

Onde assistir: SBT, Site do SBT, TNT e HBO Max

Independiente Petrolero x Palmeiras

Horário: 21h30

Local: Estádio Olímpico Patria, em Sucre, na Bolívia

Onde assistir: SBT (Todo o Brasil, menos MG e ES), Site do SBT e Conmebol TV

América-MG x Atlético MG

Horário: 21h30

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: SBT (MG e ES), Site do SBT, ESPN e Star +

Como assistir SBT ao vivo online?

O torcedor pode assistir os jogos de hoje no SBT através do site (www.sbt.com.br) de graça, além do aplicativo SBT Vídeos, com retransmissão ao vivo.

Se você não pode acompanhar o jogo pela televisão, basta acessar o site da emissora pelo computador, smartphone ou tablets, clicar na opção “AO VIVO” na parte superior no lado esquerdo escrito em vermelho e branco, apertar o play e assistir ao vivo com imagens.

Outra opção também disponível é o aplicativo do SBT. Basta pesquisar pelo aplicativo SBT Vídeos no Google Play ou Apple Store, baixar de graça e assistir como, quando e onde quiser.

Programação do SBT hoje

Confira qual é a programação do canal do SBT hoje, terça-feira em 3 de maio de 2022, e saiba quais são os horários dos jogos de hoje. É importante ressaltar que a emissora pode sofrer alteração de acordo com cada estado do Brasil.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Notícias Impressionantes

13:15 Henry Danger

14:15 Casos de Família

14:45 Fofocalizando

15:45: Champions League

17:45 Amanhã É Para Sempre

18:45 Se Nos Deixam

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita

