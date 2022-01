No final do mês de fevereiro, o público do canal Viva irá se despedir de Sonho Meu e dará as boas vindas a uma obra muito amada do autor Antonio Calmon. Qual novela que vai substituir Sonho Meu? Estrelada por Tarcísio Meira, Thiago Lacerda e Flávia Alessandra, a trama foi sucesso na faixa das 19h na TV Globo.

Qual novela vai substituir Sonho Meu no Viva em 2022?

Sonho Meu será substituída na programação pela novela O Beijo do Vampiro, que irá começa no dia 28 de fevereiro de 2022, segunda-feira. Ao ficar no lugar de Sonho Meu, a novela vai ser exibida às 12h40 de segunda a sábado e ganhará reprises dos capítulos diários às 01h45.

A trama mistura uma história de amor com elementos sobrenaturais. Cecília é a mocinha, uma princesa do século XII que está prestes a se casar com Rogério. No entanto, seu noivo é morto no dia do casamento pelo duque e vampiro Bóris, que a quer como esposa.

Cecília se recusa a ficar com Bóris após a morte de Rogério e se mata. Anos se passam e a novela ganha um salto no tempo, desta vez na década de 2000, em que Bóris reencontra sua amada agora na pele de Lívia e casada com Beto.

Além de informar qual novela vai substituir Sonho Meu, o canal Viva já revelou o folhetim que ficará no lugar de Paraíso Tropical na faixa das 15h, a escolhida foi Alma Gêmea, de Walcyr Carrasco.

Relembre a abertura da novela que vai substituir Sonho Meu:

Elenco de O Beijo do Vampiro

O folhetim ficou no ar de agosto de 2002 a maio de 2003 e teve no total 215 capítulos. Confira o elenco completo da novela O Beijo do Vampiro e saiba quem são os personagens centrais da trama de Antonio Calmon e direção geral de Marcos Paulo e Roberto Naar:

Cecília/Lívia – Flávia Alessandra

A mocinha ganhou duas vidas na novela que vai substituir Sonho Meu, na primeira delas ela é Cecília, uma princesa que despertou a paixão de Bóris e se suicida após ter seu amado assassinado pelo duque. Anos depois ela reencarna como Lívia, casada com Beto e mãe de três crianças, Zeca (Kayky Britto), Tetê (Renata Nascimento) e Juninho (Guilherme Vieira).

Rogério/Beto – Thiago Lacerda na novela que vai substituir Sonho Meu

Outro personagem que também ganhou duas vidas na novela, o ator Thiago Lacerda viveu Rogério e Beto. Rogério era o noivo de Cecília, que foi assassinado no dia do casamento. Já Beto é casado com Lívia nos dias atuais, ele acaba sofrendo um acidente causado por Bóris e morre.

Bóris/Igor – Tarcísio Meira Duque Bóris é um vampiro com cerca de 800 anos de idade. Ele é elegante, inteligente e poderoso, deseja acima de tudo um descendente e persegue Cecília ao longo da novela. Quando se depara com Lívia, a reencarnação de sua amada, ele aparece como o empresário Igor Pivomar e depois possui o corpo do jovem arquiteto Rodrigo (Alexandre Borges). Sua fiel companheira é Mina (Claudia Raia). Zeca – Kayky Brito Criado como filho por Lívia e Beto, descobre-se ao longo da trama que o garoto é na verdade filho de Bóris com uma amante. O duque fez uma troca na maternidade, colocou seu filho no lugar do herdeiro biológico do casal, Renato (Thiago Farias), que foi parar em um orfanato.

