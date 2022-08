Qual novela será a substituta de O Cravo e a Rosa?

A substituta de O Cravo e a Rosa deve ser anunciada em breve pela Rede Globo, mas a imprensa já repercute que Chocolate com Pimenta será a nova reprise do horário vespertino. Sucesso em sua exibição original, a novela de Walcyr Carrasco já foi reprisada outras três vezes.

Chocolate com Pimenta pode ser a substituta de O Cravo e a Rosa

Chocolate com Pimenta deve entrar no lugar de O Cravo e a Rosa a partir de setembro, conforme informações do Notícias da TV. O anúncio ainda não foi feito oficialmente pela Globo, que deve divulgar o novo título reprisado no horário da tarde em breve.

A trama também foi escrita de Walcyr Carrasco e conquistou a segunda maior audiência do horário das 18h nos anos 2000, atrás apenas de Alma Gêmea (2005), do mesmo autor. Se confirmada a volta do folhetim, essa será sua quarta reprise – a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes) voltou ao ar em 2006 e 2012 no Vale a Pena Ver de Novo, e em 2021, no canal Viva.

O folhetim mantém o tom humorístico que cativou o público em O Cravo e a Rosa. Cabocla (2004) chegou a ser cogitada como a substituta, mas não possui o mesmo apelo de humor.

Até mesmo os vilões da novela rendem situações engraçadas. Jezebel (Elizabeth Savala), Vivaldo (Fulvio Stefanini), Conde Klaus Van Burgo (Cláudio Corrêa e Castro) e Terêncio (Ernani Moraes) foram inspirados nos malvados de desenhos animados e divertem o público com suas tiradas sarcásticas e por se darem mal com suas próprias armações. Há ainda Bernardete (Kayky Brito), um garoto que foi criado como uma garota durante toda sua vida, além da família de Aninha, os caipiras Márcia (Drica Moraes), Timóteo (Marcello Novaes) e Carmem (Laura Cardoso).

Chocolate com Pimenta é aquela clássica história da mocinha considerada o patinho feio que consegue dar a volta por cima. Quando chega à cidade de Ventura, Aninha chama atenção do galã Danilo (Murilo Benício), conhecido por conquistar o coração de todas as garotas, inclusive o de Olga (Priscila Fantin), vilã da obra.

Os dois engatam um relacionamento e Aninha engravida, mas uma armação de Olga e Bárbara (Lilia Cabral) separa o casal. Abandonada, a protagonista recebe uma proposta de Ludovico (Ary Fontoura), que oferece para se casar com ela e dar um nome para a criança.

O detalhe é que Ludovico é dono da fábrica de chocolates da cidade e deixa tudo para Ana depois de sua morte, que se torna sócia majoritária da empresa e se muda para a Argentina. Anos depois, ela retorna para Ventura para resolver seus problemas do passado.

Quantos capítulos tem a novela Chocolate com Pimenta?

Chocolate com Pimenta tem 209 capítulos e foi exibida entre setembro de 2003 e maio de 2004. No entanto, as reprises costumam ser mais curtas e duram menos que a exibição original da trama.

Em 2004, a audiência média de Chocolate com Pimenta foi de 35,40 pontos, número excelente para a faixa de horário em que a trama foi exibida e para os parâmetros da época. Junto com O Cravo e a Rosa e Alma Gêmea, o folhetim faz parte das histórias escritas por Carrasco de maiores sucessos das 18h.

É esperado que Chocolate com Pimenta mantenha os bons índices de audiência que O Cravo e a Rosa conseguiu para a Globo. A trama tem mostrado sua força e chegou a bater 17,8 pontos em 29 de julho, melhor resultado na Grande São Paulo desde dezembro, segundo dados do Ibope.

Qual a época de Chocolate com Pimenta?

A história se passa na década de 1920. Naquela época, os costumes eram bastante rígidos, principalmente com mulheres – é por isso que Aninha aceita se casar com Ludovico, para que seu filho possa ter um sobrenome e para que ela não fique desamparada durante a gravidez.

O estilo da época transparece nas roupas dos personagens, que retratam o modo de se vestir da alta sociedade dos anos 20 e também dos caipiras mais simples.

Outro elemento presente são as referências. Em uma das cenas da primeira fase do folhetim, Ana é atingida por um balde de tinta verde durante seu baile de formatura, fazendo com que ela seja extremamente humilhada na frente de todos. O mesmo aconteceu no filme Carrie, a Estranha, de 1976, em que a protagonista levou um banho de sangue de porco.