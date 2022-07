Qual novela vai substituir Além da Ilusão: conheça Mar do Sertão

A trama protagonizada por Larissa Manoela e Rafa Vitti na faixa das 18h da TV Globo está com os dias contados. Em breve, o público dará espaço para outra história, uma que se passará na região nordeste do país. Protagonizada por Isadora Cruz e Sergio Guizé, o folhetim se chamará Mar do Sertão. Agora é hora de conhecer qual novela vai substituir Além da Ilusão a partir de agosto.

Qual novela vai substituir Além da Ilusão na faixa das 18h?

Mar do Sertão é qual novela vai substituir Além da Ilusão na faixa das 18h da TV Globo. A trama será protagonizada pelos personagens Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sérgio Guizé), que estarão noivos no início do folhetim. O casal estará prestes a subir no altar, quando Paulino receberá uma tarefa do coronel Tertúlio (José de Abreu) que não pode esperar. Zé vai tentar cumprir a missão, mas sofrerá um acidente no caminho e será dado como morto.

Candoca ficará devastada e 10 anos se passarão na trama. Depois deste salto no tempo, Zé Paulino vai chocar a todos quando retornar para a cidade de Canta Pedra. Ele buscará por justiça e ficará dividido entre os sentimentos que ainda tem por Candoca.

A vilania da trama ficará com o ator Renato Góes, que recentemente foi a versão jovem de José Leôncio na novela Pantanal. O famoso vai viver Tertulinho, filho de um coronel, um homem mulherengo que logo coloca seus olhos em Candoca e deseja a moça. Ele estará presente no acidente que dará Zé Paulino como morto, mas retornará bem para a cidade.

A novela chega às telinhas da Globo a partir de agosto. O dia exato ainda não foi confirmado pela emissora, mas segundo o Notícias da TV, a estreia deve acontecer em 22 de agosto, uma segunda-feira. Se não houverem mudanças, é esperado que Além da Ilusão chegue ao fim no dia 19 de agosto, sexta-feira, e reprise seu último capítulo no dia seguinte, sábado (20).

Onde foi gravada a novela Mar do Sertão?

Além das cenas feitas nos estúdios da Globo, que ficam no Rio de Janeiro, a produção viajou até o nordeste e fez filmagens em Pernambuco e Alagoas. Cerca de 60 profissionais do folhetim estiveram na região para as gravações. O itinerário começou no Vale do Catimbau, no Pernambuco, o segundo maior parque arqueológico do Brasil, e depois seguiu para Piranhas, em Alagoas.

A cidade Canta Pedra, em que os protagonistas de qual novela vai substituir Além da Ilusão moram, é fictícia.

Assista o primeiro teaser da novela:

Quem é o autor de Mar do Sertão?

Mário Teixeira é o autor de Mar do Sertão. O famoso de 54 anos trabalha na Globo há décadas e no ano passado lançou a minissérie Passaporte para Liberdade. Ele também escreveu a novela O Cravo e a Rosa ao lado do autor Walcyr Carrasco, trama que é a atual reprise da faixa das 14h45 da emissora.

Além disso, Mário também criou a novela I Love Paraisópolis (2015), ao lado de Alcides Nogueira, e Liberdade Liberdade (2016). O escritor também fez parte do time de roteiristas da segunda versão de Ciranda de Pedra, em 2008, e da série O Sítio do Picapau-Amarelo de 2002 a 2004. Além de ser colaborador de Walcyr Carrasco na novela A Padroeira (2001 – 2002). Na TV Cultura, ele trabalhou em Castelo Rá-Tim-Bum em episódios de 1994.

Mar do Sertão tem atores nordestinos?

Algo que já foi bastante criticado em algumas atrações da TV Globo é a falta de atores de certas regiões em produções que não são do eixo Rio-São Paulo. Por exemplo, uma atração que se passa na Bahia, mas tem atores paulistas com sotaques falsos nos papéis. Ou uma obra que tenha cenas no Pernambuco, mas com o elenco majoritariamente do sul ou sudeste. Por isso, essa era uma preocupação de parte do público nas redes sociais antes mesmo do folhetim de Mário Teixeira ganhar maiores novidades.

Para quem estava preocupado com o assunto, saiba que a produção selecionou uma leva de atores do Nordeste para integrar o elenco da trama, começando pela protagonista Candoca, que é vivida pela atriz paraibana Isadora Cruz. A famosa de 22 anos recebe o papel principal de um folhetim pela primeira vez. Até então, a única novela em que ela apareceu foi Haja Coração, em 2016, como a personagem Cris.

Renato Góes é o vilão Tertulinho e é natural de Recife, no Pernambuco. O ator tem 35 anos e já apareceu em outras produções da Globo além de Pantanal e Mar do Sertão, como Órfãos da Terra (2019), Os Dias Eram Assim (2017), Velho Chico (2016), Cordel Encantado (2011), entre outras.

Assim como a atriz protagonista de qual novela vai substituir Além da Ilusão, Suzy Lopes também é natural da Paraíba. A artista é natural da cidade de Cajazeiras e tem 43 anos de idade. Ela vai interpretar a personagem Cira, uma fuxiqueira da cidade de Canta Pedra. A atriz esteve recentemente em Quanto Mais Vida, Melhor (2021 – 2022), como a personagem Valdirene, e também atuou em Fim do Mundo (2016), Salamandra (2021) e Bacuraru (2019).

Thardelly Lima também esteve recentemente em Quanto Mais Vida Melhor, como o personagem Odaílson, e agora será Vespertino em qual novela vai substituir Além da Ilusão. O paraibano de 40 anos de idade já atuou em Divino Amor (2019), Bacurau (2019), Salamandra (2021) e Serial Kelly (2022).

A atriz baiana Cyria Coentro está no elenco de Mar do Sertão e não há muito tempo esteve na faixa das 18h. A famosa de 56 anos interpretou a enfermeira Ana Néri em Nos Tempos do Imperador (2021 – 2022). Ela também atuou nos últimos tempos em Impuros, Sob Pressão (2021) e O Tempo não Para (2018).

Everaldo Pontes vai interpretar o personagem Adamastor em Mar do Sertão. O ator é natural de Pilar, na Paraíba, e tem 66 anos de idade. Adamastor será um ente que paira nos personagens da novela e aparecerá para fazer revelações. O famoso ja apareceu nas na minissérie Gabriela (2012) e na novela Duas Caras (2007 – 2008).

O ator Nanego Lira é outro paraibana no elenco de Mar do Sertão, ele irá interpretar o personagem padre Zezo, que quer o bem da cidade de Canta Pedra. A última novela do famoso foi Amor de Mãe, em 2019. Ele também atuou em Onde Nascem os Fortes (2018) e Gonzaga: de Pai pra Filho (2012).

Felipe Velozo tem 35 anos e é natural da Bahia. Antes de se tornar ator, o famoso esteve envolvido no mundo da música e tocou muito forró por cidades de seu estado natal. Ele vai viver o personagem Tomás, um gerente de banco. O ator esteve recentemente no filme Mariguella (2019) e na série Família Paraíso (2022).

Quitéria Kelly tem 40 anos, nasceu em João Pessoa, na Paraíba, mas foi criada em Natal, Rio Grande do Norte. Há pouco tempo, a atriz apareceu no horário nobre da Globo como a personagem Bianca em Um Lugar ao Sol (2021 – 2022). Ela também já atuou em Amor de Mãe (2021), Malhação (2019) e Onde Nascem os Fortes (2018).

