Candoca (Isadora Cruz), Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes) em Mar do Sertão - Foto: Reprodução/Rede Globo

Quem morre? O que aconteceu no último capítulo da novela Mar do Sertão

Mar do Sertão chegou ao fim nesta sexta-feira, 17, com o desfecho das histórias de Zé Paulino (Sérgio Guizé), e Candoca (Isadora Cruz) e demais personagens. A trama surpreendeu os espectadores com a morte de Tertulinho (Renata Góes) e prisão de Teodora (Debora Bloch).

Final de Zé Paulino e Candoca no último capítulo da novela Mar do Sertão

Zé Paulino e Candoca tem um final feliz em Mar do Sertão. Livres dos inimigos que atormentaram a vida do casal durante toda a novela, os dois criam juntos Manduca (Enzo Diniz) - a protagonista também aparece com um barrigão, aguardando a chegada do segundo filho.

A personagem quebra a "quarta parede" e manda uma mensagem de esperança diretamente ao público da novela. "No final das contas resta a esperança e o amor", diz.

✨ No final das contas, resta a esperança e o amor ✨ #MarDoSertão pic.twitter.com/hW6uhYHaPt — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 17, 2023

O que acontece com Tertulinho no final de Mar do Sertão ?

Tertulinho morre envenenado no final da novela Mar do Sertão. O rapaz participava do jantar organizado por sua mãe Teodora, que usou a refeição como pretexto para envenenar Zé Paulino e Candoca.

A vilã faz um chá de uma planta venenosa para Candoca e Zé beberem, mas as xícaras são trocadas por acidente com a de Tertulinho. Assim que bebe o líquido, o rapaz cai morto no chão para o desespero da megera.

Também é revelado que Tertulinho não era filho do coronel. O homem confessa para Zé Paulino que quando conheceu Deodora, ela já estava grávida. Ele decidiu criar o menino como se fosse seu filho.

O que uma vingança é capaz de fazer... #MarDoSertão pic.twitter.com/hPassMhUZi — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 17, 2023

Final de Teodora

Teodora vai presa por matar o próprio filho envenenado em Mar do Sertão. Após Tertulinho cair morto, há uma passagem de sete meses na trama.

A vilã aparece presa e recebe a visita de Pajeú (Caio Blat), que leva um desenho para ela. Com remorso do que fez, a megera lamenta o crime que cometeu contra seu próprio filho.

Final de Xaviera

Xaviera (Giovana Cordeiro) enfim encontra paz em sua vida e relacionamentos. Depois de recusar o pedido de casamento de Tertulinho, a moça vai até a igreja de Canta Pedra e agradece por todas as benções recebidas.

Em uma cena simbólica, Xaviera opta por ficar sozinha. Ela não se casa com ninguém, apenas com "ela mesma" e termina a novela Mar do Sertão colocando a si mesma em primeiro lugar.

A personagem também decide entrar para a política e é eleita prefeita de Canta Pedra.

Coronel Tertúlio fica com seu novo amor no último capítulo da novela Mar do Sertão

Quem tem um final feliz na novela Mar do Sertão é o coronel Tertúlio (José de Abreu). O pai de Tertulinho termina a trama ao lado de seu novo amor, a pastora Dagmar (Heloísa Jorge).

Sem planos para o futuro, o coronel só quer curtir a vida ao lado de sua amada. Quando questionado por ela onde ele se vê em dez anos, o poderoso responde apenas: "com dez anos a mais".

Timbó leva água ao sertão

Timbó (Enrique Diaz) usa sua fortuna para levar água ao sertão e acabar com a seca. Nas cenas finais, o homem inaugura uma represa que muda a vida dos cidadãos de Canta Pedra.

Felizes com a inauguração, os personagens aproveitam para tomar um banho e comemorar o fim da seca no sertão.

