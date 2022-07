Já foi definida qual novela vai substituir Páginas da Vida no Viva a partir deste mês. Caminho das Índias, exibida em 2009 na Globo, entra na grade do canal de reprises após o fim da trama de Manoel Carlos. O folhetim é um dos grandes sucessos de Glória Perez.

Qual novela vai substituir Páginas da Vida no Viva em julho?

Caminho das Índias é a novela que vai substituir Páginas da Vida a partir de 18 de julho, na mesma faixa de horário. A trama foi escrita por Glória Perez e exibida pela primeira vez entre janeiro e setembro de 2009.

Essa será a terceira exibição da novela na televisão – o folhetim já foi reprisado pelo Vale a Pena Ver De Novo em 2015. Também é possível assistir os episódios no Globoplay, plataforma de streaming da emissora.

O folhetim aborda a cultura indiana, um romance proibido e também temas como a esquizofrenia. A história é dividida entre o núcleo indiano e brasileiro. Maya (Juliana Paes) é uma jovem de uma tradicional família da casta dos comerciantes, enquanto Bahuan (Márcio Garcia) é um “intocável”, vindo de uma casta impura.

A moça está de casamento marcado com Raj (Rodrigo Lombardi), sem conhecê-lo – na cultura indiana, as uniões são arranjadas. No entanto, ela e Bahuan se apaixonam, mas são impedidos de viverem o romance por pertencerem a castas diferentes.

Raj também estava apaixonado por outra mulher, a brasileira Duda (Tânia Khallil). No entanto, ele é obrigado pelos seus pais a seguir a tradição indiana e rompe com a moça para se casar com Maya.

Os dois se casam como manda a tradição e a jovem vai morar na casa dos sogros. Lá também vive Surya (Cleo Pires), que transforma a vida a protagonista em um inferno, além de sofrer com as implicâncias de sua sogra, Indira (Eliane Giardini).

Já no núcleo do Brasil, uma das tramas mais importantes é a de Tarso (Bruno Gagliasso). O rapaz é extremamente cobrado pelo pai Ramiro (Humberto Martins) que se torne um homem de negócios. Tamanha pressão faz com que ele desenvolva um quadro de doença mental, que fazem com que ele surte, tenha alucinações e comportamentos agressivos, que assustam seus pais.

O rapaz só melhora ao chegar no centro de saúde mental e receber ajuda do Dr. Castanho (Stênio Garcia) e das psicólogas Aída (Totia Meirelles) e Ciça (Aninha Lima).

Novelas do Viva em julho

Malhação 1997: vai ao ar de segunda a sexta, às 11h45, 16h15 e 02h05, horário de Brasília.

Malhação ID (2009): vai ao ar segunda a sexta, às 12h15, 16h45 e 02h30, horário de Brasília.

O Beijo do Vampiro (2002): de segunda a sábado, às 12h45 e 01h15, horário de Brasília. Aos domingos, os episódios são reapresentados aos domingos entre 08h e 11h45.

Qual novela vai substituir Páginas da Vida no Viva? Caminho das Índias (2009): de segunda a sábado, às 13h35, horário de Brasília, com reprise às 22h55. Aos domingos, o público pode maratonar os episódios entre 18h e 22h45.

Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983): de segunda a sábado, às 14h40, horário de Brasília, com reprise às 00h30. Aos domingos, os episódios da semana são reexibidos entre 23h30 e 03h15.

A Usurpadora (1999): de segunda a sexta, às 20h35 e 03h, horário de Brasília. Os sábados, os episódios são reprisados às 07h30.

Alma Gêmea (2005): de segunda a sábado na faixa das 15h30, com reprises diárias às 23h45. Aos domingos, os capítulos exibidos na semana são reprisados a partir das 12h30.

Depois de saber qual novela vai substituir Páginas da Vida no Viva, leia também: Novela Travessia elenco: quem é quem na nova trama das 9.

+ Filho de Tenório morre? Qual será o destino de Roberto em 2022