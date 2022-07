Novela Travessia elenco: quem é quem na nova trama das 9

A novela Travessia elenco já está fechado e os atores começaram a gravar as primeiras cenas do folhetim que substituirá Pantanal em outubro. Com Chay Suede, Jade Picon, Lucy Alves, Rômulo Estrela, Giovanna Antonelli e outras estrelas da Globo, a trama é escrita por Gloria Perez e abordará o impacto da revolução tecnológica na sociedade.

Jade Picon é Chiara – Novela Travessia elenco

Alvo de polêmicas quando seu nome foi anunciado na novela Travessia elenco, Jade Picon será Chiara na trama. Sua personagem é uma influenciadora digital que será alvo de fake news que prejudicarão sua carreira.

Essa é a primeira novela de Jade Picon, que conseguiu autorização especial para atuar no folhetim da Globo, mesmo sem experiência como atriz ou DRT. A ex-BBB é um dos mais famosos nomes da internet e soma mais de 26 milhões de seguidores em sua página no Instagram.

Lucy Alves é Brisa

Lucy Alves é a protagonista da novela Travessia. Ela interpreta Brisa, uma jovem que será vítima de uma notícia falsa que mudará sua vida e fará com que ela fuja para o Rio de Janeiro para tentar encontrar seu namorado, Ari (Chay Suede). Para se livrar da falsa acusação, ela contará com a ajuda do hacker Otto (Rômulo Estrela).

Em sua página no Instagram, a atriz compartilhou o processo de caracterização da personagem. “Brisa já está ganhando sua face! Muito feliz e honrada em estar nesse projeto lindo que é Travessia”, escreveu.

Rômulo Estrela é Otto

Rômulo Estrela interpreta o hacker Otto em Travessia. Será ele quem vai ajudar a mocinha interpretada por Lucy Alves a se livrar da acusação. No entanto, a chegada do rapaz vai abalar o relacionamento dela com Ari, que vai começar a dar sinais de vilania.

O ator estava cotado para fazer parte do elenco de Mar do Sertão, próxima trama das 18h. No entanto, acabou entrando para a novela Travessia elenco.

Chay Suede é Ari

O ator Chay Suede interpreta Ari, o grande vilão da novela. Inicialmente, ele é o namorado de Brisa, mas não aceitará ser trocado por Otto.

Chay esteve por último na novela Amor de Mãe, também das 21h, em 2019. Após ter ficado famoso com Rebelde, m 2012, o ator foi contratado pela Globo e estrelou outros folhetins como Império (2014), Babilônia (2015), A Lei do Amor (2016) e Segundo Sol (2018).

Drica Moraes é Núbia

Quem também está na novela Travessia elenco é Drica Moraes. Ela interpreta Núbia, mãe de Ari. Em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, a atriz revelou que sua personagem terá uma revelação conturbada com o filho, por quem é muito apaixonada.

“Nós viveremos uma relação tipo Édipo e Jocasta intensa. A personagem tem um amor absurdo por ele. Tem mania de grandeza também. É uma mulher arrogante e divertida”, diz.

Giovanna Antonelli e Alexandre Nero são Helô e Stênio

Se lembra da delegada Helô e do advogado Stênio de Salve Jorge (2012)? Eles estão de volta! Giovanna Antonelli volta a interpretar a personagem, que dessa vez será a responsável por investigar crimes virtuais. Ela estará acompanhada do marido, Stênio.

Outra personagem que volta é a empregada doméstica Creusa, interpretada por Luci Pereira. A mulher, que trabalha na casa da delegada, ficou famosa pelo bordão “credo, Dona Helô!”

Vanessa Giácomo, Alessandra Negrini e Rodrigo Lombardi vivem triângulo amoroso

Os três famosos vão se envolver em um triângulo amoroso na novela Travessia. De acordo com o Notícias da TV, as personagens de Alessandra Negrini e Vanessa Giácomo serão irmãs, mas a relação das duas será abalada pelo rapaz.

No início da trama, Vanessa e Lombardi são namorados, enquanto Alessandra mora em Portugal. Ela implicará com o cunhado e demonstrará não gostar dele. No entanto, tempos depois, Vanessa será convidada para o casamento da irmã na Europa e levará um susto ao ver que o noivo é o seu ex-namorado.

Quem mais está na novela Travessia elenco?

Além dos personagens principais, outros atores estão confirmados no elenco, mas ainda não tiveram seus personagens divulgados. Humberto Martins, Ailton Graça, Dandara Mariana, Bel Kutner e Grazi Massafera são alguns dos outros artistas que estarão na novela.

