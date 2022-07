Filho de Tenório morre? Qual será o destino de Roberto em 2022

Interpretado por Cauê Campos no remake da TV Globo, Roberto é o caçula da segunda família de Tenório. Quem tem noção dos acontecimentos da versão de 1990, sabe que o futuro do rapaz não será dos melhores. O filho de Tenório morre no folhetim. Em 2022, o desfecho do personagem será um pouco diferente, mas ele ainda se despedirá da trama de forma trágica.

Como filho de Tenório morre na novela Pantanal?

Uma mudança irá acontecer entre a versão de 1990 e 2022. Nas cenas da Manchete, o filho de Tenório morre ao ser devorado por uma sucuri. No entanto, no remake da TV Globo, o rapaz será assassinado por Solano, jagunço que é contratado por Tenório para se livrar de Maria Bruaca, Alcides e José Leôncio e sua família. De acordo com informações da coluna de Patrícia Kogut no O Globo, a mudança realizada pelo autor Bruno Luperi busca desmitificar as lendas sobre as sucuris e trazer uma mensagem de preservação ambiental.

Assim, com as mudanças, o filho de Tenório morre porque o matador de aluguel se sentirá ameaçado. Tudo acontecerá após José Lucas levar um tiro e desaparecer. O peão é a primeira vítima de Solano e Roberto verá o jagunço armado, o que levantará perguntas. Solano ficará nervoso com os questionamentos do rapaz e com medo de ser pego pelo crime, silenciará Roberto para sempre.

Os dois sairão em um passeio de barco. Durante o momento, o assassino aproveitará para afogar o jovem. Mais tarde, Solano irá insinuar para a família de Tenório que o rapaz foi levado por uma sucuri, mas todos descartarão a ideia e dirão que sucuris não engolem pessoas na vida real. Mais tarde, o corpo do rapaz aparecerá. Será comprovado que o jovem não foi atacado por nenhuma sucuri ou outro animal e que a causa da morte foi afogamento.

O que acontece com os outros filhos de Tenório?

Renato e Marcelo terão destinos diferentes de Roberto. Depois que o filho de Tenório morre, o vilão continuará com planos para acabar com seus rivais. Renato irá descobrir tudo, mas não se sentirá mal pelas informações. Pelo contrário, o rapaz vai mostrar que é igual ao pai e começará a ajudá-lo.

Renato vai trabalhar lado a lado com Solano para acabar com a família de José Leôncio. No entanto, o rapaz falhará na missão. Caso os eventos de 1990 se repitam, ao planejarem assassinar Tadeu, Zefa vai descobrir tudo e contará a verdade para a família Leôncio.

Depois, o rapaz vai ficar com medo das consequências e pedirá para o pai parar com o desejo de vingança. Tenório não irá ouvi-lo e por isso Renato contará toda a verdade para Marcelo. No desfecho da novela, Renato acaba não machucando ninguém de fato e termina o folhetim feliz morando no Pantanal.

Já Marcelo mostra que tem melhor índole que o irmão. O rapaz não se envolve nos crimes do pai e segue sua vida com Guta. Depois que descobre que não é irmão de verdade da moça, passa a namorá-la e ela engravida de um menino. No último capítulo do folhetim, os dois se casam.

O que vai acontecer com o matador de aluguel?

Se o final do matador for o mesmo da versão de 1990, Solano não será preso, mas ele pagará por seus crimes: o jagunço será morto por Juma. Nas cenas da versão original, o funcionário de Tenório encurralou Juma na tapera enquanto a moça estava grávida. Ele ameaçou machucar Juma e seu bebê e por isso a filha de Maria Marruá virou onça.

No dia seguinte, Tibério e Muda encontram Juma com o corpo do jagunço e moça diz que ele foi assassinado por uma onça durante a noite. Entre as mudanças de 1990 para 2022, está também o nome do matador de aluguel. Antes, ele se chamada Teodoro e agora será Solano.

Quem vai interpretar o matador de aluguel

O filho de Tenório morre em Pantanal de 2022 pelas mãos de Solano, que ainda não apareceu na trama. O personagem será interpretado por Rafa Sieg. O artista de 43 anos de idade é natural de Panambi, Município do Rio Grande do Sul. Ele é bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria (RS) e já trabalhou na Globo, Record, Amazon, Netflix, entre outros.

A primeira novela de Rafa foi Viver a Vida (2009 – 2010), em que ele interpretou Neto. Depois, o ator esteve em Insensato Coração (2011) como Cícero Torres e atou em Amor Eterno Amor (2012) e Avenida Brasil (2012).

Na Record, ele atuou na novela Gênesis no ano passado. Além desse projeto, seus trabalhos mais recentes foram Sem Fôlego (2022), Marilyn, O Ensaio (2021), Cidade Invisível (2021) e Desalma (2020).

