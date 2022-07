Elenco de Pantanal: 6 novos personagens muram rumo da novela

O elenco de Pantanal vai ganhar novos membros nas próximas semanas. Érica (Marcela Fetter), Ibraim (Dan Stulbach) e Solano (Rafael Sieg) são alguns dos personagens que entram para agitar a vida dos moradores da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Tenório (Murilo Benício).

Marcela Fetter entra para o elenco de Pantanal

A atriz Marcela Fetter entra na novela para interpretar Érica. A jornalista chega na região para fazer uma reportagem sobre o bioma e se envolve com José Lucas (Irandhir Santos). Os dois vivem um breve romance, até que a loira vai embora do Pantanal e deixa o caminhoneiro devastado.

Tempos depois, ela retorna ao lado de seu pai Ibraim dizendo que está grávida do primogênito. José Lucas se vê obrigado a casar com a moça, mas logo descobre que ela quer lhe dar um golpe.

Esse é o terceiro trabalho de Fetter na televisão. Anteriormente, ela esteve em Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015) e na série Se Eu Fechar os Olhos Agora (2018). Na primeira versão, a personagem foi interpretada por Gisela Reimann.

Dan Stulbach, o Ibraim

Dan Stulbach também entra para o elenco de Pantanal para interpretar Ibraim. O personagem é deputado federal do Mato Grosso do Sul e pai de Érica. Político influente na região, ele obriga José Lucas a se casar com a jornalista e assumir a criança. Também é ele quem influencia o primogênito a seguir carreira na política.

Stulbach é um dos mais famosos atores de telenovelas. Sua última participação em folhetins foi em 2018, quando esteve em O Sétimo Guardião, no papel de Eurico Rocha. Antes, ele atuou em A Força do Querer (2017). Em 1990, o o papel ficou com Rubens Corrêa.

Rafael Sieg, o Solano

Rafael Sieg entra na trama para interpretar Solano, um matador contratado por Tenório (Murilo Benício) para arruinar a vida de José Leôncio.

O crápula mandará o matador dar um fim na vida de José Lucas, mas ele não conseguirá executar a tarefa. Ele também tentará matar Juma (Alanis Guillen), mas quem morrerá de fato nas mãos do vilão é Roberto (Cauê Campos), o próprio filho de Tenório.

Ele é conhecido por ter participado das novelas Avenida Brasil (2012) e Viver a Vida (2009). Também esteve em séries de plataformas de streaming como Cidade Invisível (2021), Desalma (2020) e ainda Chuteira Preta (2019).

Gisela Reimann, a Ingrid

Em 1990, Gisela Reimann foi a atriz que interpretou Érica em Pantanal. Agora, a atriz retorna à trama, mas para viver a mãe dela, Ingrid. A personagem é esposa do deputado Ibraim.

A atriz tem mais de 30 anos de carreira e atuou em títulos como A História de Ana Raio e Zé Trovão (1991), Sonho Meu (1993) e Viver a Vida (2009) e Malhação (2010), além de seriados como Psi (2014), O Negócio (2013) e Beleza S/A (2013). Seu último trabalho foi ano passado, quando esteve em Gênesis, da Record.

Maria e Antero, filhos de Juma e Irma

Os filhos de Juma e Irma (Camila Morgado) só entram para a trama no último capítulo. As crianças aparecem com 8 anos de idade após um salto no calendário na novela. Na primeira versão, Maria e Antero foram interpretados por Leandra Leal, hoje uma das mais conhecidas atrizes de novelas, e Fernando Borsato.

No remake, serão os filhos de Bruno Luperi, Theo e Lia, que vão viver as crianças. Eles são bisnetos do autor da versão original da novela, Benedito Ruy Barbosa.

Em 1990, as crianças surgem de mãos dadas ao lado do Velho do Rio, que a essa altura da trama já será José Leôncio. Antero se queixa que José Lucas (Irandir Santos) não para mais em casa; já Maria pede para a entidade contar a história sobre a mulher que vira onça.

