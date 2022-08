Qual o final dos filhos de Tenório em Pantanal?

O final dos filhos de Tenório em Pantanal será feliz para dois deles, mas trágico para o caçula. Os meninos continuam na região pantaneira, mas ainda sofrerão com uma tragédia causada por Solano (Rafa Sieg) e com a morte do patriarca da família.

Final dos filhos de Tenório em Pantanal: o que acontece com Marcelo e Guta

Marcelo (Lucas Leto), o primogênito, terá um desfecho feliz na novela. Depois de descobrir que ele e Guta (Julia Dalavia) não são meios-irmãos como imaginavam, os dois vão engatar um relacionamento. Mais adiante, a jovem vai engravidar do namorado.

Com a gravidez de Guta, Zuleica não vai mais conseguir esconder a verdade do marido. A enfermeira contará para Tenório que Marcelo não é filho dele, mas fruto de uma violência sexual que sofreu no passado. Mesmo sabendo que sua esposa foi estuprada, o vilão não deixa de ficar furioso com a situação.

A olhar de reprovação de Tenório em relação ao namoro de Marcelo e Guta deixará de ser um problema na reta final, já que o grileiro morrerá nas mãos de Alcides (Juliano Cazarré). No último capítulo da novela, os pombinhos se casam em uma cerimônia realizada na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), que também celebra a união do rei do gado com Filó (Dira Paes), e a de Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa).

O público ainda acompanha o nascimento do filho de Guta e Marcelo, que vem ao mundo nos capítulos finais da trama.

O que acontece com Roberto em Pantanal?

Roberto terá um final triste em Pantanal. O jovem será morto por Solano (Rafa Sieg), que se livrará do menino para que ele não descubra que o bandido foi contratado por Tenório para dar um fim na família de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Solano convida Roberto para um passeio de barco e o garoto, inocente, aceita. O Velho do Rio (Osmar Prado), que sabe que Solano não é flor que se cheire, segue a embarcação, em forma de sucuri, e ataca o matador de aluguel, fazendo com que ele caia na água, conforme adiantado pelo Notícias da TV.

O pistoleiro começará a pedir por ajuda e Roberto estenderá a mão para puxá-lo para dentro do barco. Só que Solano faz com que o jovem também caia no rio e usa o corpo dele para conseguir impulso e subir na embarcação. O bandido então dá a partida no motor e deixa o filho de Tenório sozinho dentro d’água, que acaba se afogando.

Para Tenório, Solano dirá que Roberto foi morto por uma cobra, o que fará com que o vilão ordene uma caça aos répteis da região.

O final de Roberto será diferente do que aconteceu em 1990. Na primeira versão da trama, o jovem foi vítima de uma sucuri enquanto fazia um passeio de barco sozinho pela região.

Final dos filhos de Tenório em Pantanal: o que acontece com Renato

Renato (Gabriel Santana) vai tentar conquistar Zefa (Paula Barbosa) na reta final da trama, mas o tom invasivo do jovem fará com que ela se distancie dele. Haverá até uma cena de assédio quando a empregada doméstica voltar a trabalhar na fazenda de Tenório.

Apesar da insistência de Renato, ele não ficará com Zefa – e nem com mulher alguma. O final do rapaz é na fazenda ao lado da mãe Zuleica (Aline Borges), que permanece morando na região após a morte de Tenório.

A segunda esposa de Tenório fica com a parte das terras que era do marido no Pantanal, enquanto Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai embora da região ao lado de Alcides.