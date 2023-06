Qual o ano da novela Mulheres de Areia?

Trama será reprisada no lugar de Chocolate com Pimenta

O ano da novela "Mulheres de Areia" foi no começo da década de 90. A trama é um remake do folhetim de mesmo nome exibido nos anos 70 na TV Tupi. Devido ao enorme sucesso, a Globo produziu uma nova versão da história das gêmeas Ruth e Raquel e obteve ainda mais êxito.

Em que ano passou a novela Mulheres de Areia?

A novela Mulheres de Areia foi exibida entre fevereiro e setembro de 1993, no horário das 18h, e contou com 201 capítulos. A trama é de autoria de Ivani Ribeiro.

Além da exibição original no início da década, o folhetim foi reprisado no "Vale a Pena Ver de Novo" em 1996 e depois em 2011, devido ao seu enorme sucesso.

Agora a novela volta para uma terceira reprise no horário da edição especial da tarde, substituindo Chocolate com Pimenta. Mulheres de Areia acompanha a história de Ruth e Raquel, ambas vividas por Glória Pires, que são idênticas na aparência mas diferentes na personalidade.

Ruth é a mocinha da história, com sua personalidade bondosa e doce. A personagem namora o empresário bem-sucedido Marcos (Guilherme Fontes), por quem é muito apaixonada.

Quando a jovem decide voltar para a casa dos pais em Pontal D'Areia, Raquel arma um plano para seduzir e se casar com o namorado da irmã apenas para colocar as mãos no seu dinheiro. A vilã mantém um caso oculto com o mau-caráter Wanderlei (Paulo Betti).

Raquel se casa com Marcos como queria, deixando Ruth arrasada. A história tem uma reviravolta quando ambas sofrem um acidente no mar e Raquel é dada como morta. A vilã deixa a aliança de casamento nas mãos de sua irmã, que assume seu lugar.

Ruth finge ser Raquel para ficar com Marcos e consegue enganar a todos, menos Tonho da Lua (Marcos Frota), um homem portador de deficiência que é apaixonado pela mocinha. O personagem passa todo o seu tempo esculpindo estátuas de mulheres feitas de areia na praia.

O que Ruth não esperava é que Raquel está viva e planeja voltar para se vingar dela.

Quando começa a reprise na Globo?

A reprise de Mulheres de Areia estreia em 26 de junho, às 14h45, horário de Brasília. Na primeira semana, o folhetim vai dividir o horário com os últimos capítulos de Chocolate com Pimenta.

Por ser uma novela bastante antiga e conhecida, todos os capítulos estão disponíveis no Globoplay. É necessário ter um dos planos pagos para ter acesso ao conteúdo. A edição especial também será liberada na plataforma após a exibição na TV.

Mulheres de Areia é um remake do folhetim de mesmo nome escrito por Ivani Ribeiro em 1973 na TV Tupi. As protagonistas foram interpretadas por Eva Wilma (1933-2021). Carlos Zara (1930-2002) viveu Marcos, enquanto Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006) foi o responsável por dar vida a Tonho da Lua.

A versão original do folhetim foi gravada na cidade de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Já o remake teve cenas rodadas em Angra dos Reis, na Costa Verde, e em Tarituba, no litoral sul fluminense, além dos Estúdios Globo em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Quais são as próximas novelas da Globo?

Além da Mulheres de Areia, a próxima estreia da emissora acontece em agosto. "Fuzuê" é a nova novela das sete, que chega para substituir "Vai na Fé" a partir do dia 14 de agosto.

No segundo semestre, também chega na grade o remake de "Elas por Elas", que substitui "Amor Perfeito" no horário das 18h.

A Globo também incluirá 'Todas as Flores", novela original Globoplay que será exibida no canal aberto na faixa de horário das 23h.

Agosto: Fuzuê, às 19h

Segundo semestre: Elas por Elas, às 18h

Todas as Flores, às 23h

