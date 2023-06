Ruth e Raquel: quem é a boa e a má em Mulheres de Areia?

Folhetim vai retornar às telinhas na faixa Edição Especial, no lugar de Chocolate com Pimenta.

Sucesso de Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia em breve retorna às telinhas para mais uma reprise. O folhetim de 1993 vai substituir Chocolate com Pimenta no Edição Especial e traz a rivalidade de duas irmãs, vividas pela atriz Gloria Pires. Para te preparar para a reexibição, vamos relembrar a trama de Ruth e Raquel, mostrando quem é a mocinha e a vilã da história.

História de Ruth e Raquel em Mulheres de Areia

Apesar de serem gêmeas, Ruth e Raquel não poderiam ser mais diferentes. Ruth é a doce e meiga entre as duas, é uma professora de primário de bom coração que ajuda o pai e é querida entre os pescadores de Pontal D’Areia. Enquanto isso, Raquel é ambiciosa, egoísta, má e passa por cima de tudo e todos para conseguir o que quer.

A história das irmãs começa depois que Ruth volta a morar com os pais, Isaura (Laura Cardoso) e Floriano (Sebastião Vasconcelos), após um período fora para dar aulas na escola de uma fazenda. Ela se apaixona por Marcos (Guilherme Fontes), filho do ricaço Virgílio Assunção (Raul Cortez), que corresponde aos sentimentos da professora e se encanta por ela. No entanto, Raquel entra no caminho do casal por estar de olho no dinheiro do rapaz.

Raquel consegue se dar bem em seu plano e seduz o namorado da irmã, com quem acaba se casando. Por ter interesse apenas na conta bancária do herdeiro, Raquel mantém um caso com o mau-caráter Wanderlei (Paulo Betti).

Ruth fica arrasada com a situação, mas não tem outra saída a não ser aceitar o destino, até que uma reviravolta acontece na trama. Raquel sofre um acidente no mar e é dada como morta. Ao descobrir sobre a tragédia, Ruth resolve assumir o lugar da irmã gêmea, para poder ficar ao lado de Marcos. No entanto, o que ela não poderia esperar é que na verdade Raquel está viva e prestes a se vingar da irmã.

A partir daí, nasce então uma rivalidade história que marcou as telinhas. Raquel fica escondida durante certo período, esperando o momento certo de aparecer para desmascarar Ruth. Enquanto isso, a mocinha tenta reconquistar o coração do amado disfarçada como a irmã megera.

Em certo momento da trama, Marcos descobre a verdadeira identidade de Ruth e se declara para a mocinha, revelando que sempre a amou. Mas o final feliz do casal não é nada fácil, já que Raquel faz de tudo para atrapalhar o relacionamento deles.

Final das irmãs na novela

Ruth e Raquel ganham finais bem diferentes no desfecho da novela Mulheres de Areia. Depois de armar mais um plano para separar a irmã de seu marido, Raquel acaba morrendo em um acidente de carro. Nos capítulos finais da trama, a vilã é perseguida por César (Henri Pagnoncelli) e acaba perdendo o controle do carro, que após cair de uma ribanceira, explode.

Já Ruth ganha um final feliz ao lado de Marcos. Neste ponto da história o casal estava separado por causa de uma armação de Raquel, que havia dopado o personagem de Guilherme Fontes e fez com que a irmã a achasse na cama com ele. Porém, no final de Mulheres de Areia, a mãe Isaura conta a verdade para Ruth e a mocinha consegue se acertar com o amado, assim a dupla ganha um desfecho lado a lado.

Que dia estreia a reprise de Mulheres de Areia na Globo?

A reprise da novela Mulheres de Areia estreia no dia 26 de junho na TV Globo, segunda-feira. Seguindo o padrão da emissora, o folhetim vai ser exibido em dobradinha no Edição Especial com Chocolate com Pimenta durante uma semana. A partir de julho, o folhetim é exibido sozinho na faixa das 14h45.

Transmitida originalmente entre 1 de fevereiro e 25 de setembro de 1993, a trama de 203 capítulos estrelada pelas personagens Ruth e Raquel já foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 1997 e novamente entre 2011 e 2012. O folhetim também passou pelo canal Viva em 2016 e já completo no catálogo da Globoplay.

