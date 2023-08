Qual o final de Clara e Rafaela em Mulheres Apaixonadas?

Clara e Rafaela vivem um romance ao longo de Mulheres Apaixonadas, mas precisam lidar com o preconceito principalmente vindo de Paulinha (Roberta Gualda). Apesar das adversidades enfrentadas pelas personagens de Alinne Moraes e Paula Picarelli, as duas vão passar por cima de tudo para ficarem juntas.

O que acontece com Rafaela e Clara em Mulheres Apaixonadas?

As namoradas Clara e Rafaela ficam juntas no final da novela Mulheres Apaixonadas. A personagem de Alinne Moraes enfrenta a mãe, que rejeita a sexualidade da filha, e decide deixar a casa da família para morar com seu verdadeiro amor.

Ao longo do folhetim de Manoel Carlos, as jovens passam por muito altos e baixos com os pais. Margareth (Laura Lustosa), mãe de Clara, diz ter vergonha da filha e queria que ela namorasse um rapaz. A matriarca até inventa que a menina namora Rodrigo (Leonardo Miggiorin), o que a deixa estudante furiosa.

Depois de muitos confrontos com Margareth, Clara decide sair de casa assim que completa 18 anos. A jovem deixa seu lar sem avisar ninguém, mas escreve uma carta explicando tudo para a mãe.

Quando chega na casa de Rafaela, a jovem questiona como foi a despedida. "Você saiu direito de casa, Clarinha? Você falou pros seus pais? Teve uma conversa com eles?", pergunta a estudante.

Clara nega, o que causa um espanto em Rafaela. "Mas por que? Você saiu fugida?", questiona. "Não tinha outro jeito, né Rafa", afirma a filha de Margareth.

Rafaela diz que a matriarca nunca vai perdoar Clara, mas a garota relembra que deixou uma carta carinhosa. "Essa era a surpresa que eu tinha pra você na festa ontem. Eu ia passar em casa, pegar as minhas coisas... eu ia vir ontem mesmo, meia noite e cinco, assim que completasse 18 anos, mas a gente acabou ficando até tarde e não deu", revela a estudante.

A jovem diz que ainda bem que Clara não fez isso, pois iria magoar ainda mais os pais, mas a estudante diz não ter essa compreensão e paciência.

Apesar da breve discussão, as namoradas se abraçam emocionadas e celebram a nova fase. "Então vamos dividir os armários e as gavetas, mas sem brigar dessa vez, tá?", diz Rafa.

No último capítulo da novela, as namoradas vão encenar a peça Romeu e Julieta na Escola Ribeiro Alves, selando o final feliz juntas.

Por onde anda Paula Picarelli e Alinne Moraes?

Paula Picarelli, 45, se afastou das novelas logo após o fim de Mulheres Apaixonadas. Entre 2001 e 2004, foi apresentadora do programa "Sexualidade, Prazer em Conhecer", no Futura.

A famosa também foi apresentadora do "Entrelinhas", entre 2005 e 2013, programa da TV Cultura. Na TV, esteve ainda nos seriados "9mm: São Paulo" (2008), "Psi" (2014) e "Escola de Gênios" (2018).

Em 2018, Picarelli lançou o livro "Seita" no qual conta sua experiência ao entrar para um culto que envolvia o consumo de ayahuasca, substância alucinógena usada em rituais religiosos. A atriz revelou ter feito parte do grupo por nove anos.

Atualmente, a artista faz parte da companhia de teatro Cia. Hiato, em São Paulo, e atua nos principais festivais de teatro do Brasil, além de já ter passado pela Alemanha, Chile, Holanda, Bélgica, Colômbia, Áustria, Romênia, EUA, Portugal e Grécia. Picarelli é mãe de Sofia, de 11 anos.

Já Alinne Moraes, 40, segue trabalhando como atriz. O último trabalho da famosa na televisão foi em 2021, quando interpretou Bárbara em "Um Lugar ao Sol", no horário das nove. A artista também está cotada para fazer parte do elenco de "Guerreiros do Sol", próxima novela do Globoplay.

