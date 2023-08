Qual o final de Santana em Mulheres Apaixonadas?

Uma das personagens mais marcantes da carreira de Vera Holtz, Santana é uma das professoras da Escola Ribeiro Alves, mas que vê a vida virar de cabeça para baixo por causa da dependência do álcool. Ao longo da novela Mulheres Apaixonadas, ela vai viver os piores dramas que o vício pode lhe render. Mas qual o final de Santana?

O que acontece com Santana em Mulheres Apaixonadas?

Após ser flagrada ingerindo bebida alcoólica dentro da escola, por pais e alunos - e quase perder seu emprego de professora na escola de Lorena e Helena, Santana vai ser internada em uma clínica de reabilitação no final de Mulheres Apaixonadas. Com o tratamento, a professora consegue se recupera totalmente do vício em bebidas alcóolicas e retornar a dar aulas de Religião e Geografia.

A personagem passa por muitos altos e baixos ao longo da novela. A professora vive um dilema por não conseguir parar de beber, além de carregar algumas frustações de sua vida amorosa que são descontadas na bebida. O vício começa a tomar conta da vida de Santana, fazendo com que ela protagonize alguns escândalos dentro da Era.

Santana também começa a sofrer de abstinência quando não há nenhuma bebida por perto. Em uma das cenas mais emblemáticas de Mulheres Apaixonadas, a personagem toma perfume para tentar saciar a vontade.

O caso se agrava ao longo dos capítulos, fazendo com que Helena (Christiane Torloni) e Lorena (Susana Vieira) suspendam a amiga do quadro de professores do colégio.

Na reta final de Mulheres Apaixonadas, Santana estará sozinha em casa quando começará a beber de forma desenfreada. A personagem deixa o gás ligado, que começa a vazar e coloca em risco sua própria vida, fazendo com que ela desmaie.

Quem salva Santana é Lobato (Roberto Frota), que chega no local e sente o cheiro forte de gás. O professor carrega a mulher para fora dali, que se desespera ao perceber que poderia ter morrido.

Essa é a virada de chave na vida da personagem de Vera Holtz. Depois de ficar batendo com a cabeça no banheiro, se culpando por tudo o que aconteceu, a docente se internará por conta própria em uma clínica de reabilitação.

No último capítulo de Mulheres Apaixonadas, Santana aparece recuperada do vício e faz um discurso emocionante na formatura do Era. A professora também termina a trama ao lado de Lobato, com quem engata um namoro.

Onde está Vera Holtz hoje?

A atriz Vera Holtz atualmente se dedica ao teatro. Recentemente, a atriz esteve nos palcos com a peça "Ficções", baseada no livro "Sapiens – Uma Breve História da Humanidade", escrita pelo filósofo Yuval Noah Harari. O espetáculo rendeu a atriz o Prêmio APTR de Melhor Protagonista.

O último trabalho da artista na televisão foi em 2019, quando fez uma breve participação na novela "Amor de Mãe". A famosa também esteve no seriado "Eu, a Vó e a Boi", lançado na plataforma de streaming Globoplay. Anteriormente, esteve nos folhetins "Orgulho e Paixão" (2018), "A Lei do Amor" (2016) e "O Rebu" (2014).

Em 2021. a atriz estava confirmada no elenco da novela "Nos Tempos do Imperador", mas deixou a produção após o início das gravações. A famosa faz parte do grupo de risco da Covid-19, que estava em alta na época em que o trabalho começou, e foi substituída por Paula Cohen, que ficou com o papel de Lota Pindaíba.

Vera também chama atenção pela forma com que usa as redes sociais. Nos últimos anos, algumas publicações da atriz se tornaram meme diante da concepção artística das imagens postadas pela atriz. Com o sucesso, a famosa atingiu a marca de 1,2 milhões de seguidores em sua página no Instagram.

