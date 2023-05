Qual o final de Clara em Barriga de Aluguel?

O final de Clara em Barriga de Aluguel é positivo tanto para a personagem de Cláudia Abreu como para Ana, com quem trava uma batalha na justiça. A novela de autoria de Gloria Perez foi exibida originalmente em 1990 e agora está disponível para os assinantes do Globoplay.

O que acontece com Clara em Barriga de Aluguel?

O final de Clara em Barriga de Aluguel é ao lado do filho, com quem divide a criação com Ana, colocando fim na disputa. Tudo começa quando a jovem aceita ser barriga de aluguel do casal ao ver uma oportunidade de mudar de vida com o dinheiro recebido, mas arranja problemas com o pai, o religioso Ezequiel (Leonardo Villar), e termina o relacionamento com o namorado, o caminhoneiro João.

A moça também começa a se desentender com Ana, que sofre por não sentir as sensações de gerar o filho, e começa a se apegar ao bebê que cresce em seu ventre.

A moça então decide que quer ficar com a criança, o que causa uma disputa judicial entre ela e Ana. O drama de quem iria ficar com a guarda do bebê se torna o fio condutor do folhetim e só é resolvido nos capítulos finais.

O julgamento acontece em três instâncias na Justiça. Na primeira, Clara é quem fica com o bebê. Ana, no entanto, recorre à decisão e consegue um veredito favorável ao seu favor pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que ela é a mãe biológica do menino.

O terceiro julgamento não é mostrado ao público, deixando em aberto qual é a decisão final da justiça. Clara e Ana aparecem de mãos dadas com o filho, dispostas a encontrarem uma solução juntas.

Barriga de Aluguel chegou ao catálogo do Globoplay em maio de 2023. Polêmica na época de sua exibição original, foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 1993 e depois no Viva, em 2011.

Os 243 capítulos do folhetim de Perez estão disponíveis para os assinantes do Globoplay. Se você já tem um plano pago, basta procurar pelo título no campo de busca. Se não, será necessário adquirir uma assinatura na plataforma e efetuar o pagamento.

Por onde anda Cláudia Abreu?

A atriz Cláudia Abreu hoje está com 52 anos de idade – na época da novela, ela tinha apenas 20 anos. Atualmente, a artista se dedica ao teatro. Até o final de abril, ela estava em cartaz com o monólogo sobre Virgínia Woolf, que passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e pelo sul do Brasil.

Seu último papel na televisão foi em 2020, quando esteve no seriado Desalma, do Globoplay. Entre seus principais trabalhos em novelas, estão A Lei do Amor (2016), Cheias de Charme (2012), Três Irmãs (2008), Belíssima (2005) e Celebridade (2003).

A atriz se separou do marido José Henrique Fonseca, em outubro de 2022, com quem foi casada durante 25 anos. Com ele, teve quatro filhos: Maria Maud, 22, Felipa, 15, Joaquim, 12 anos, e Pedro, 10.

Cláudia também é bastante reservada em relação a sua vida pessoal. “Já somos expostos demais dentro do trabalho, em cena, quando reproduzimos a realidade e as emoções. Então, quando não estou atuando, não faço questão de estar na mídia. Não preciso dar opinião sobre tudo. É mais interessante que o público saiba pouco sobre a minha vida. Assim preservo um mistério. Quero que sintam saudade de mim, não quero que se cansem”, disse à Veja Rio em outubro.

