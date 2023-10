Veja o que acontece com o filho de Vanessa na novela Todas as Flores - Foto: Reprodução/Globo

O que acontece com o filho de Vanessa de Todas as Flores?

Vanessa (Letícia Colin) não tem nenhum instinto materno e para ela a única utilidade do filho é poder conseguir uma boa vida com o ricaço Rafael (Humberto Martins), que pensa ser o pai da criança. No entanto, o verdadeiro pai é Pablo (Caio Castro), que deseja cuidar do pequeno Nicolau. O que acontece com o filho de Vanessa em Todas as Flores? No final da trama, menino vira moeda de troca.

Vanessa troca filho por mesada em Todas as Flores

Depois que Vanessa dá a luz, Rafael cria uma grande ligação com o menino e acredita ser pai de Nicolau. No entanto, alguns capítulos mais tarde, o personagem de Humberto Carrão pega Vanessa no flagra com Pablo e descobre que a criança é herdeira do meio-irmão.

Mesmo depois da revelação, Rafael continua amando Nicolau, mas o menino é criada por Vanessa, que não é nem de longe uma boa mãe para ele. A mulher se irrita fácil com a criança, não cuida dele devidamente e ainda dá apelidos nada carinhosos para o garoto. Por isso, o filho de Humberto (Fábio Assunção) resolve tomar uma atitude na reta final da trama de Todas as Flores.

Após conversar com Pablo e receber a permissão do rapaz para criar a criança, Rafael vai até Vanessa e oferece uma mesada de R$ 10 mil reais para ficar com Nicolau. A megera chama a proposta de "mixaria" e abre uma negociação para pedir o dobro. Rafael cede as exigências dela e aceita pagar a quantia.

O rapaz então transfere o dinheiro para a conta da ex-noiva e dá um papel redigido por seu advogada para que Vanessa assine, cedendo os direitos da guarda de Nicolau. Após a transação, a vilã comemora: "tchau pirralho azedo. Boa vida, tá".

Assim, o filho de Vanessa passa a ser criado por Rafael e Maíra (Sophie Charlotte) no final da novela Todas as Flores. Pablo, o pai biológico, se torna uma figura presente na vida do menino e tem permissão para visitá-lo a hora que quiser. Além disso, ele revela o desejo de registrá-lo e de um dia morar com o garoto quando tiver condições financeiras melhores, o que para Rafael não se torna um problema.

Pai de dois: Rafael recupera Rivaldinho na reta final da novela

Nicolau não é a única criança criada por Maíra e Rafael na reta final da novela Todas as Flores, porque o casal consegue recuperar o filho biológico, Rivaldinho, sequestrado por Zoé (Regina Casé) e vendido pela megera para a quadrilha de Debora (Barbara Reis). Rafael consegue descobrir o paradeiro da criança antes de ele ir embora do país com um casal de gringos.

Tudo ocorre depois que Maíra conta a verdade para o amado sobre a paternidade do menino e as maldades da vilã de Regina Casé. Já ciente dos crimes cometidos por Vanessa, ele consegue chantagear a moça e assim fica a par do local e dia em que seu filho será vendido.

Com isso, Rafael arma um plano e invade o lugar após Débora dar a criança para o casal de estrangeiros. O herdeiro da Rhodes informa que é pai do menino e lança ameaças contra os dois. Com medo que o ricaço chame a polícia, a dupla devolve a criança e Rafael leva Rivaldinho para casa, para a felicidade de Maíra.

Na reta final de Todas as Flores, depois que Rafael recupera a criança e também consegue tirar Nicolau do convívio de Vanessa, Maíra convida Pablo e Judite (Mariana Nunes) para serem os padrinhos de Rivaldinho.

