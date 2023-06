Aninha (Mariana Ximenes) e Bárbara (Lilia Cabral) em Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Rede Globo

Bárbara usa quadro para separar Aninha e Danilo em Chocolate com Pimenta

Bárbara (Lilia Cabral) e Olga (Priscila Fantin) não vão desistir de tentar separar Aninha (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) na reta final de Chocolate com Pimenta. A madame contará com a ajuda de seu amigo palhaço para pintar um quadro da protagonista nua, fazendo com que o galã acredite que sua esposa e Miguel (Caco Ciocler) mantém um caso.

O que acontece com o quadro de Aninha em Chocolate com Pimenta?

Mesmo depois do casamento de Aninha e Danilo, Bárbara e Olga tramam mais uma armadilha para separar o casal. A madame recebe a notícia de que seu amigo palhaço Crispim (Jorge Fernando), da época em que trabalhou no circo, está vindo para Ventura e pede para que ele pinte um quadro da protagonista nua.

Isso porque as vilãs descobrem que Miguel fez um retrato de Ana, mas Danilo morre de ciúmes do rapaz e está resistente com a ideia de que sua esposa pendura o quadro na sala da mansão.

Depois que Crispim faz o desenho de Aninha, Bárbara e Olga dão um jeito de trocar os quadros. A patricinha envolve Peixoto (Ângelo Paes Leme) na armadilha, que sempre foi apaixonado por ela, e pede para que o rapaz lhe dê uma prova de amor trocando os quadros. Em um momento oportuno, o soldado consegue fazer a troca.

Quando Aninha finalmente vai pendurar o quadro na sala, ela e Danilo ficam surpresos tirarem o pano de cima da pintura e verem que a loira está nua no retrato. "Ana Francisca… O retrato? Como é que você posou para esse retrato? Então, esse é o famoso retrato que o Miguel pintou de você, Ana Francisca? Agora, me responda… Como você teve a coragem de posar assim?", questiona o sobrinho do prefeito.

Ana tenta explicar ao marido que tudo não passa de um engano, mas Danilo fica desconfiado da esposa. Revoltado, ele se separa mais uma vez de sua amada e ainda diz que vai tomar a guarda de Tonico (Guilherme Vieira) para criá-lo ao lado de Olga.

Quando Danilo descobre a verdade sobre o quadro?

A reconciliação de Aninha e Danilo fica para os dois capítulos finais. Bernardo (Kayky Brito) descobre através de Cássia (Luiza Curvo) que foi Olga quem mandou trocar os quadros. Enquanto isso, a protagonista fica com medo de perder a guarda do filho e decide ir embora de Ventura ao lado de Miguel.

Guilherme (Rodrigo Faro) e Bernardo vão em busca de Peixoto, que convencem o soldado que Olga não ficará com ele mesmo após ele ter trocado os quadros. O advogado leva o rapaz pelo braço ao encontro que Danilo para que ele lhe conte tudo o que aconteceu.

"Trocou os retratos? Guilherme, você é um bom amigo e quer que eu me reconcilie com a traidora da Ana Francisca. Eu não vou acreditar nessa história", diz o galã. "Mas é verdade. Eu vi o primeiro retrato", rebate Bernardo.

"Foi a senhorita Olga e sua tia. Foram elas que arrumaram o retrato novo", confessa Peixoto. Em seguida, os quatro partem de carro até o circo e se encontram com Crispim, que diz ser o autor da pintura.

"Eu quero saber se foi você que pintou um retrato de uma moça loira sem roupa", questiona Danilo. "Não minta pra mim, seu palhaço. Eu peguei o retrato, estava em seu camarim", diz Peixoto. Acuado, Crispim confessa: "certo, elas me pediram e trouxeram o retrato. Falaram que era apenas uma brincadeirinha".

Revoltado, Danilo dá um soco em Crispim e vai atrás de sua amada. O galã consegue alcançar Ana Francisca, já que os ventos trazem o balão de Miguel de volta a Ventura, e os dois se reconciliam de vez.

