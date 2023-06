Qual o final de Celina em Chocolate com Pimenta?

Depois de tanto sofrer nas mãos de Graça (Nívea Stelmann) e Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro), o final de Celina em Chocolate com Pimenta será feliz. A mocinha ficará com seu amado Guilherme (Rodrigo Faro) depois da anulação de seu casamento com o ricaço e da morte de sua irmã. Mas até lá, a jovem terá mais obstáculos.

O que acontece com Celina em Chocolate com Pimenta?

No final de Chocolate com Pimenta, Celina consegue se livrar do Conde Klaus após arranjar inúmeras maneiras de fugir do marido, com quem nunca foi para a cama. A personagem reúne uma série várias testemunhas para provar que ainda é virgem, ou seja, o casamento não foi consumado.

“Se tiver alguma dúvida, chamaremos um médico. E se ficar provado que a moça nunca foi tocada por homem nenhum, ficará provado também que não houve casamento de fato”, diz a advogada de Celina. “Senhor Conde, eu aconselho: se estiver mentindo, desista do processo e concorde com a anulação. Ela será mais rápida e sem falatórios”. Pressionado, o banqueiro assina a declaração de anulação da união.

Nos próximos capítulos, Celina perderá a irmã. Graça dará à luz a seu filho com Guilherme, mas terá complicações no parto. Antes de morrer, ela pedirá perdão por toda a maldade que fez com a mocinha e também pedirá para que ela e o advogado cuidem de seu filho. “E antes de partir, eu peço… Por favor me prometam, criem meu filho com todo o amor que vocês tem em seus corações”, diz.

Após a morte de Graça, Celina e Guilherme não terão mais nenhum impedimento para ficarem juntos e se casam nos capítulos finais da trama. Os pombinhos enfim sobem ao altar para oficializar a união e criam juntos o filho do advogado com sua falecida esposa.

Chocolate com Pimenta fica no ar até junho, quando será substituída pela reprise de Mulheres de Areia (1993) na faixa das edições especiais das novelas da tarde. Essa foi a terceira vez que a trama de Walcyr Carrasco foi reprisada na emissora, que sempre se torna um sucesso independente do horário em que é exibida.

O que faz Samara Felippo hoje?

Samara Felippo, 44, hoje tem outras ocupações além da carreira de atriz. A artista é DJ da festa Apocalipse Tropical, em São Paulo, que toca MPB. Além disso, ela lançou o livro “Mulheres Que Habitam em Mim” e também é produtora da peça e atriz da peça “Mulheres Que Nascem Com Os Filhos” ao lado de Caroline Figueiredo.

Seu último trabalho na Globo foi em 2012, quando esteve na minissérie “Dercy de Verdade”. Na emissora, também esteve em Sete Pecados (2007), O Profeta (2006), América (2005) e A Casa das Sete Mulheres (2003).

Depois de deixar o canal, Samara Felippo fez algumas novelas na Record, incluindo José do Egito (2013), Os Dez Mandamentos (2015) e Apocalipse (2017). Também esteve brevemente em Topíssima (2019), seu último papel na televisão.

Em entrevista ao Gshow, em dezembro de 2022, a atriz revelou que sente saudades de fazer novelas na Globo. “Morro de vontade de voltar pra Globo, acho uma delícia fazer novela, tenho saudade daquela atmosfera de estúdio. Não tenho nenhuma vergonha de falar: ‘nossa, se me chamarem, vou, se papel for interessante. Mas, enquanto isso não acontece, a gente tem diversos outros nichos de trabalho e tem a minha maternidade que é integral solo”, disse.

Felippo é mãe de Alícia, 13, e Lara, 9, frutos do casamento com o jogador de basquete Leandrinho, de quem se separou em 2013. Atualmente, ela é casada com o humorista Elídio Sannah há oito anos.

