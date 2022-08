Qual o final de Renato na novela Pantanal?

O final de Renato (Gabriel Santana) na novela Pantanal será ao lado de sua mãe Zuleica (Aline Borges). Na primeira versão da trama, o jovem permaneceu na fazenda depois de perder um de seus irmãos e o pai. Ele até tentará conquistar um interesse romântico, mas ficará sozinho.

Final de Renato em Pantanal é na fazenda

Renato continua morando com Zuleica na fazenda de Tenório (Murilo Benício) no final de Pantanal. O garoto e a mãe ficam com o imóvel na região pantaneira após a morte do pai, enquanto Maria Bruaca (Isabel Teixeira) se muda para longe dali.

O jovem continuará solteiro nos capítulos finais da novela.

Renato até demonstrará interesse por Zefa (Paula Barbosa), que em um primeiro momento ficará animada com as investidas do filho de Zuleica. Mas o flerte entre eles não vai pra frente, até porque Renato começará a assediar a empregada doméstica. Vivendo uma crise no relacionamento com Tadeu (José Loreto), a religiosa voltará a trabalhar na fazenda de Tenório. Conforme adiantado pela colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, o jovem pedirá para Zefa arrumar seu quarto, mas com segundas intenções. Diante da recusa, ele começará a ser exaltar e gritará dizendo que quer ficar com a moça – a cena será diferente da exibida em 1990.

Renato não conseguirá ficar com Zefa, já que logo ela reata com Tadeu e se casa com o filho de Filó (Dira Paes). Assim, o garoto não terá nenhum outro interesse amoroso até o final da trama.

Ele ainda terá que lidar com a morte de Roberto (Cauê Campos), que será morto por Solano (Rafa Sieg). A tragédia cairá como uma bomba sob a família e deixará Tenório totalmente desconcertado com a morte do filho. Na semana final, o crápula também terá um destino trágico nas mãos de Alcides (Juliano Cazarré).

O jovem também se tornará tio, já que Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) vão ter um filho e se casar no final da novela.

Quem é filho do Tenório?

Apenas Renato, Roberto e Guta são filhos de Tenório. Já foi revelado para o público que Marcelo não é herdeiro do crápula, mas o vilão não sabe ainda.

O fazendeiro só irá descobrir a verdade sobre a paternidade do filho quando Guta engravidar do namorado. Preocupada com a reação que a gravidez poderá gerar em seu pai, a jovem decidirá ir embora do Pantana para ter seu filho em paz. No entanto, não será preciso pois será a própria Zuleica quem contará tudo para o marido.

A enfermeira revelará que Marcelo é fruto de um estupro sofrido por ela em um hospital no qual trabalhava. Mesmo sabendo da violência sofrida por Zuleica, o vilão não deixará de ficar furioso ao descobrir a verdade.

Quem eram os filhos de Tenório na primeira versão da novela Pantanal?

Tarcísio hoje tem 57 anos e segue carreira artística. O filho de Tarcísio Meira e Glória Menezes esteve por último em Passaporte para Liberdade, seriado exibido no final de 2021 na Rede Globo.

Piccolo também segue trabalhando como ator, mas há três anos não aparece nas telinhas. Seu último trabalho foi no seriado Detetives do Prédio Azul, disponível no Globo. Ele participou de novelas da emissora ao longo de sua carreira, incluindo Alma Gêmea (2005) e Desejo Proibido (2008).

Já Eduardo Cardoso abandonou a carreira de ator há mais de 20 anos. Hoje ele mora nos Estados Unidos, é casado e tem quatro filhos.