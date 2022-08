Tenório morre pelas mãos de quem? Final de 2022 já está gravado

Tenório não tem pena de ninguém e é responsável por muitas maldades na novela Pantanal. O personagem de Murilo Benício pode ter escapado da justiça e ficado impune de vários de seus crimes, mas isso não dura para sempre. No final do folhetim, Tenório morre e paga com sua própria vida após cometer uma das maiores atrocidades da trama: a castração do peão Alcides. A cena em que o personagem de Juliano Cazarré vai se vingar do inimigo já foi gravada e terá algumas mudanças em relação a versão de 1990.

Tenório morre pelas mãos de quem na novela Pantanal?

Tenório morre pelas mãos de Alcides na novela Pantanal. Apesar de o vilão ser alvo do personagem durante grande parte do folhetim, é só depois que o mau-caráter castra seu rival que o peão consegue tirar a vida do ex-marido de Maria Bruaca. Tudo acontece nos capítulos finais da trama, depois que Tenório sequestra Maria Bruaca e Alcides e usa uma faca na região intima do peão para se vingar pelos chifres que recebeu.

Alcides e Maria Bruaca sobrevivem ao ataque, mas passam a viver deprimidos e traumatizados por causa da situação. Após se recuperar, Alcides decide que é hora de acabar de uma vez por todas com Tenório. Ele então usa a ajuda de Zaquieu e consegue encurralar Tenório na beira do rio.

Enquanto Zaquieu fica escondido atrás de uma árvore, Alcides confronta o vilão. O peão diz que vai se vingar pela castração e declara: “isso não se faz com homem”. Em seguida, ele corre até o rival com uma lança em mãos. Tenório pega sua arma e está prestes a atirar no amante de Bruaca, quando Zaquieu sai de trás da árvore e grita. Tenório perde o foco e presta atenção em Zaquieu.

O vilão atira no ex-mordomo de Mariana e não vê quando Alcides se aproxima. Quando Tenório percebe, Alcides já está perto demais e o peão enfia a lança na barriga do ex-patrão. A partir deste ponto da história, a morte de Tenório terá uma diferença em relação a versão da Manchete.

Em 1990, Tenório morre logo após ser atingido na barriga por Alcides e então seu corpo é jogado para as piranhas. Já em 2022, Tenório não irá morrer imediatamente após ser atacado pela lança, de acordo com Patrícia Kogut do O Globo. A jornalista revelou no final de julho que Tenório vai ficar muito machucado após ser atingido por Alcides e rastejará sangrando até a beira do rio.

Neste momento, ele será puxado por uma sucuri para a água e acabará se afogando. Tenório morre e Alcides comemora sua vingança. As cenas foram gravadas no dia 22 de julho e, ainda segundo a colunista, levaram seis horas para serem filmadas. Murilo Benício precisou de um dublê para o momento em que Tenório se afoga.

Castração de Alcides também terá mudanças na versão de 2022

Assim como a cena em que Tenório morre em Pantanal, mais um momento da versão de 2022 terá algumas diferenças. A castração de Alcides será mais leve do que a versão que foi ao ar em 1990. O ator Juliano Cazarré contou para Ana Maria Braga no programa Mais Você, em julho, que eles já filmaram a castração e que o momento não foi tão sanguinário como as cenas originais.

De acordo com a apuração da coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o público não verá nada da maldade de Tenório. Os telespectadores vão acompanhar tudo pelo olhar de Maria Bruaca. A mulher estará presa em um quartinho e vai ver a maldade de seu ex-marido com Alcides pelas frestas da porta. A personagem de Isabel Teixeira terá horror em seus olhos e o público ouvirá os gritos de dor do peão vivido por Cazarré.

Qual novela vai substituir Pantanal na Globo?

Logo, a novela Pantanal entrará em reta final e a cena em que Tenório morre promete mexer com o público. A previsão atual é que a novela chegue ao fim dia 7 de outubro e a substituta Travessia entra em cena 10 de outubro, de acordo com o jornalista Fefito do UOL.

A TV Globo ainda não confirmou as datas, mas já revelou qual será a trama da próxima novela das 21h. Protagonizada por Lucy Alves, a história seguirá a trajetória de Brisa. A jovem vive no interior do Maranhão e namora Ari (Chay Suede) desde a adolescência. Porém, uma brincadeira de mau gosto na internet fará sua vida se transformar do dia para a noite.

Um grupo de pessoas em Portugal fará uma montagem realista e colocará o rosto de Brisa em um vídeo. Assim, a moça será confundida com uma sequestrada de bebês e Brisa então terá que lutar para conseguir sua dignidade e identidade de volta. Durante esta jornada, ela acabará conhecendo o hacker Oto (Romulo Estrela), que mexerá com seu coração.

Veja os comentários da atriz Lucy Alves e a autora Gloria Perez sobre a novela em entrevista para a Rede Globo:

