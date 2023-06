Qual o final de Rodrigo em Mulheres Apaixonadas?

Rapaz fará as pazes com seu pai e Paulinha

O final de Rodrigo em Mulheres Apaixonadas é superando problemas familiares e com um novo interesse amoroso. Revoltado após a morte da mãe, o jovem se volta contra o próprio pai, Cezar (José Mayer), mas se entende com o médico na reta final da trama.

O que acontece com Rodrigo em Mulheres Apaixonadas?

No final de Mulheres Apaixonadas, Rodrigo finalmente faz as pazes com o pai, César. Ao longo da trama, o jovem vive uma série de conflitos com o médico após a morte de sua mãe e se revolta contra ele. O personagem de Leonardo Miggiorin não aceita quando seu pai segue em frente e engata um namoro com Laura (Carolina Kasting), e dificulta a vida do casal.

Na reta final da trama, o relacionamento entre pai e filho começa a melhorar, e Rodrigo até aceita outro relacionamento do pai, agora com Helena (Regina Duarte), com quem tem um final feliz na trama.

O rapaz também realiza um grande sonho. Apaixonado por motos, ele se torna sócio de Cláudio (Erik Marmo) e Diogo (Rodrigo Santoro) na loja motocicletas.

Já em relação a sua vida amorosa, o final de Rodrigo em Mulheres Apaixonadas é ao lado de Paulinha (Roberta Gualda). O rapaz se interessa por Clara (Alinne Moraes), Gracinha (Carol Castro) e Edwiges (Carolina Dieckmann), mas não termina a novela ao lado de nenhuma delas, que encontram outros pares românticos.

Nos capítulos finais, Rodrigo faz as pazes com Paulinha, outra personagem com quem se envolveu em dezenas de brigas no ERA. Os dois vão de inimigos a apaixonados e se beijam. Também é o filho de César quem ajuda a adolescente a se entender com os pais.

Qual o final de Marcinha em Mulheres Apaixonadas?

Marcinha (Pitty Webo) é a irmã de Rodrigo que, ao contrário do estudante, é apoiadora dos relacionamentos do pai, o que faz com que ela e o irmão tenham alguns conflitos ao longo da novela.

A jovem é apaixonada por Fred (Pedro Furtado), com quem estuda no ERA, mas o rapaz engata um romance com a professora Raquel (Helena Ranaldi), uma mulher que sofre violência doméstica nas mãos do marido.

No entanto, Fred morre após sofrer um acidente de carro junto com Marcos (Dan Stulbach), o esposo violento de Raquel.

Marcinha não arruma outro interesse amoroso e termina a trama sozinha enquanto celebra a felicidade do pai e do irmão.

Por onde anda Leonardo Miggiorin?

O ator Leonardo Miggiorin hoje está com 41 anos de idade e se dedica ao teatro. Atualmente, ele dirige a peça “O que faremos com Walter”, em cartaz em São Paulo.

Além da carreira artística, o ator é pós-graduado em Psicodrama, trabalha como psicólogo e gerencia o Projeto Casa Encontro, que cuida de idosos no bairro de Heliópolis, em São Paulo. Miggiorin também embaixador-guardião do Instituto Velho Amigo, projeto para combater a vulnerabilidade social entre pessoas da terceira idade.

O último trabalho do ator na televisão foi em 2020, quando participou do humorístico "Os Roni" no Multishow. Durante a pandemia, o artista ficou sem trabalho e passou por um período com ansiedade e depressão.

Depois de Mulheres Apaixonadas, o ator esteve também em Senhora do Destino (2004), Cobras & Lagartos (2007), Viver a Vida (2009) e Insensato Coração (2011). Deixou a emissora e partiu para a Record, onde atuou em Jezabel (2019), A Terra Prometida (2016) e Os Dez Mandamentos (2016).

A reprise de Mulheres Apaixonadas vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília. Todos os capítulos estão disponíveis para serem assistidos no Globoplay mediante aquisição do plano pago.

