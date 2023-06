Quando a mãe de Salete morre na novela Mulheres Apaixonadas?

Em uma das cenas mais emblemáticas do folhetim de 2003, a mãe de Salete (Bruna Marquezine) em Mulheres Apaixonadas, Fernanda (Vanessa Gerbelli), tem um final trágico na trama de Manoel Carlos devido a um confronto sangrento que ocorre no Leblon. A fatídica cena em que a ex-prostituta é baleada ao lado de Téo (Tony Ramos) levou dias para filmar e até hoje está na memória do público.

Como mãe de Salete morre na novela Mulheres Apaixonadas?

Fernanda morre após ser baleada durante um confronto da polícia com bandidos que assaltaram um mercado. Os momentos mais tensos da sequência ocorrem no final do capítulo 150 da exibição original de 2003. Téo e a mãe de Salete estão juntos em um carro conversando sobre Lucas (Victor Cugula) e o personagem de Tony Ramos está prestes a desembarcar a ex-prostituta quando tudo dá errado.

Durante uma perseguição policial contra um carro cheio de bandidos e que depois acaba se tornando uma fuga a pé, o trânsito toma conta do Leblon e Téo e Fernanda ficam presos no carro do saxofonista. Muitos tiros são disparados, enquanto a dupla se desespera abaixada dentro do veículo. Quando algumas balas acertam o carro, Téo diz que eles precisam sair do local e os dois tentam correr para um lugar seguro.

Porém, o músico e a ex-garota de programa não são rápidos o suficiente. Téo é baleado na cabeça e cai desmaiado no chão. Fernanda grita de horror com a cena e logo depois leva dois tiros.

Mesmo longe, Salete sente o que está acontecendo com a mãe e começa a se desesperar na escola. Enquanto isso, Fernanda e Téo são levados às pressas ao hospital. Téo tem sorte e depois de cirurgia e algum tempo em tratamento, consegue se recuperar. Já com a mãe de Salete, não ocorre o mesmo. Em sua maca no hospital, Fernanda sabe que vai morrer e por isso pede para ver a filha e Helena (Christiane Torloni) antes de dar seus últimos suspiros.

Com a chegada das duas ao hospital, Fernanda se despede de Salete, que chora desesperadamente. Já sua conversa com Helena é para confessar que é a mãe biológica de Lucas. Ela pede que a mulher não pare de amor o garoto por conta disso e revela que Téo nunca contou a verdade porque ela tinha medo do que Helena faria se descobrisse. Após limpar a consciência, Fernanda morre.

As cenas do tiroteio no Leblon que causam a morte da mãe de Salete entraram para a lista dos acontecimentos mais famosos da novela Mulheres Apaixonadas. A sequência não foi gravada em estúdio e moradores do Leblon e curiosos puderam assistir tudo de perto durante a externa. Foram necessários cinco dias entre ensaios e gravações para que tudo fosse finalizado. Mais de 400 profissionais foram envolvidos e mais de 500 tiros de festim foram usados na cena.

Relembre como foi a cena em que Téo e Fernanda são baleados em Mulheres Apaixonadas:

Quem fica com Salete quando Fernanda morre?

Depois que a mãe de Salete morre na novela Mulheres Apaixonadas, a pequena interpretada por Bruna Marquezine fica sob os cuidados da avó, a interesseira Inês (Manoelita Lustosa). Uma mulher dura, insensível e ambiciosa, ela vê na oportunidade uma forma de se dar bem e tentar arrancar dinheiro de Téo, que é afeiçoado a menina e tenta continuar próximo da garota após a morte de Fernanda.

Além de usar Salete para tentar abocanhar dinheiro de Téo, Inês é uma megera e trata muito mal a neta. Ela não permite que o personagem de Tony Ramos fique com a garota, porque sabe que ela é tudo o que tem em mãos para conseguir barganhar com o endinheirado. No entanto, uma reviravolta toma conta da trama na reta final de Mulheres Apaixonadas. Após uma visita desastrosa de Téo na casa de Inês para ver Salete, Vilma (Cristina Fagundes), amiga e vizinha de Fernanda, confidencia que Fernanda sempre suspeitou que Téo fosse pai de Salete, assim como era pai de Lucas. Por conta disso, Téo faz um teste de DNA. No último capítulo da trama, ele revela o resultado positivo do teste para Salete e tira a filha das garras da avó, levando-a para morar com ele e sua nova namorada, Laura (Carolina Kasting).

