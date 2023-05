Que horas libera Todas as Flores no Globoplay nesta quarta? (24/05)

Que horas libera Todas as Flores no Globoplay nesta quarta? (24/05)

O Globoplay libera semanalmente os capítulos da novela que está em sua fase final. Nesta semana, a plataforma vai disponibilizar apenas três episódios, já que os dois últimos serão transmitidos ao vivo. Veja que horas libera Todas as Flores na quarta-feira, 24 de maio.

Que horas vai sair o capítulo de Todas as Flores? Os capítulos 81, 82 e 83 saem na quarta-feira, 24, às 20h, para os assinantes do Globoplay. A trama terá 85 capítulos no total e termina na próxima semana.

Especialmente nesta quarta, apenas três capítulos serão disponibilizados aos assinantes. Isso porque restam apenas cinco para a conclusão da trama, e a plataforma vai promover um evento especial para encerrar a novela. Os dois últimos capítulos serão transmitidos em uma live para os assinantes da plataforma em dia e horário que ainda serão divulgados. A informação foi divulgada por Erick Bretas, diretor da Globo, em seu Twitter.

Os capítulos finais acompanham os desfechos das histórias de Maíra (Sophie Charlotte), Rafael (Humberto Carrão), Zoé (Regina Casé), Vanessa (Letícia Colin) e demais personagens. O público espera ver a vingança da protagonista, o destino dos vilões e a reunião dos casais.

Todas as Flores foi dividida em duas partes. A primeira leva de episódios foi disponibilizada entre outubro e dezembro do ano passado, com 45 capítulos. A segunda, com 40 episódios, retornou em abril deste ano. A trama de João Emanuel Carneiro se tornou um sucesso na plataforma e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Atualmente, Todas as Flores é o produto mais consumido no Globoplay, na frente de outras produções inéditas em exibição na Globo.

Como vai ser o final da novela?

Os últimos capítulos de Todas as Flores guardam a vingança de Maíra, que prometeu fazer a mãe e a irmã pagarem pelo mal que lhe fizeram ao longo da trama. A mocinha também deve ter um final feliz ao lado de Rafael.

Outro desfecho esperado pelo público é o da trama de Zoé, Vanessa e Humberto (Fábio Assunção), os vilões do folhetim. Um deles não deve chegar vivo até o capítulo final, já que a novela vai contar com mais uma morte na próxima semana.

O público nas redes sociais torce para que Diego (Nicolas Prattes) tenha um final feliz ao lado da família depois de ajudar a desmantelar a quadrilha de tráfico humano que fez seus irmãos de vítimas. O rapaz também precisa resolver sua situação com Joy (Yara Charry), por quem é apaixonado.

A torcida na web também vai para Mauritânia (Thalita Carauta), que viveu um affair conturbado com Javé (Jhona Burjack), ex-namorado de sua filha, mas ainda é apaixonada por ele.

Pablo (Caio Castro), Oberdan (Douglas Silva), Luís Felipe (Cássio Gabus Mendes), Judite (Mariana Nunes) e demais personagens também terão seus desfechos.

Como assistir a novela no Globoplay?

Todas as Flores está disponível apenas para os assinantes do Globoplay. É necessário ter um dos planos pagos da plataforma para ter acesso aos capítulos.

Os planos do streaming começam em R$ 24,90 e podem ser pagos com cartão de crédito. Também é possível optar pelo plano anual, que pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros.

Basta acessar o Globoplay, seja no smartphone ou no computador, e clicar em ‘assine já’ para adquirir um dos planos. Concluída esta etapa, procure pelo título no campo de busca.

O público não assinante também pode aguardar a exibição do folhetim na televisão aberta, o que deve ocorrer no segundo semestre deste ano, ainda sem data definida. É provável que a trama vá ao ar após a exibição da novela das nove.