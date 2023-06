Qual o jogo da Globo hoje: veja a partida por estado (04/06)

É dia de futebol na tela da Globo! Neste domingo, 04 de junho, a emissora transmite duas partidas de futebol após o programa ‘The Voice Kids’ às 16h (Horário de Brasília), entre diferentes estados. Saiba qual é o jogo da Globo hoje e como assistir ao vivo.

Qual é o jogo da Globo neste domingo?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Grêmio contra o São Paulo e Fluminense diante do RB Bragantino neste domingo. Os duelos começam às 16h, horário de Brasília, e são válidos pela nona rodada do Brasileirão.

A transmissão é 100% gratuita e o torcedor pode assistir o jogo da Globo hoje do conforto do sofá em casa.

Grêmio x São Paulo | jogo da Globo

Após a classificação nas quartas de final da Copa do Brasil, Grêmio e São Paulo disputam os três pontos na rodada do Brasileirão neste domingo, às 16h, na Arena do Grêmio.

A Globo transmite a partida nos estados de SP, RS, SC, PR, MG (exceto Juiz de Fora), GO, TO, MT, MS, BA, SE, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC e DF com narração de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes.

Fluminense x RB Bragantino | jogo da Globo

No Maracanã, o Fluminense recebe o Bragantino neste domingo, às 16h, pela nona rodada do Brasileirão. O time de Fernando Diniz busca a recuperação depois de ser eliminado da Copa do Brasil para o Flamengo.

A Globo exibe a partida para os estados de RJ, ES, PB, RN, PI e a cidade de Juiz de Fora (MG) com a narração de Gustavo Villani e comentários de Júnior e Roger Flores.

Como assistir jogo da Globo na internet?

Além de assistir o jogo da Globo hoje na TV, o torcedor também tem a oportunidade de acompanhar na internet, pela plataforma de streaming GloboPlay.

Dá para assistir de graça a programação da Globo na plataforma, já que trata-se de um canal da TV aberta. Acesse o site (www.globoplay.globo.com), clique em “entrar” e faça o cadastro na Conta Globo, é de graça. Assim que preencher o cadastro, escolha a opção “Agora na TV”.

Daí, clique no ícone da Globo e assista com imagens e em tempo real a programação da emissora. É de graça e o usuário pode ver no computador, tablet, smartv ou celular. Mas lembre-se: o serviço funciona de acordo com a localização.

Jogos do Brasileirão hoje 4 de junho

Além dos dois embates, a Série A e B do Brasileirão trazem outros confrontos neste domingo.

SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

Domingo, 04 de junho:

Fluminense x Bragantino – 16h

Grêmio x São Paulo – 16h

Palmeiras x Coritiba – 18h30

Goiás x Cuiabá – 18h30

SÉRIE B DO BRASILEIRÃO

Domingo, 04 de junho:

Guarani x CRB – 15h30

Londrina x Sport – 18h

