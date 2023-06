Qual canal vai passar jogo do Grêmio e São Paulo hoje de graça – 04/06

Grêmio e São Paulo disputam a nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, 04/06, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O jogo do Grêmio começa às 16h, horário de Brasília, e vai passar na televisão aberta em diferentes estados de graça.

As duas equipes se classificam para as quartas de final da Copa do Brasil no meio da semana.

Quem vai transmitir jogo do Grêmio hoje ao vivo

Hoje a Globo transmite o jogo do Grêmio e São Paulo no Brasileirão às 16h. O Premiere e o GloboPlay também disponibilizam a partida para quem é assinante.

A transmissão na TV aberta abrange os estados de SP, RS, SC, PR, MG (exceto Juiz de Fora), GO, TO, MT, MS, BA, SE, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC e DF com narração de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes.

Assista também online no GloboPlay de graça.

Horário: 16h, quatro da tarde

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Onde assistir jogo do Grêmio hoje: Globo, Premiere e GloboPlay

Transmissão Grêmio em áudio

Vai estar fora de casa no momento do jogo? Fique tranquilo torcedor, é possível acompanhar a partida entre Grêmio e São Paulo por áudio e de graça.

O canal do Grêmio no Youtube realiza a transmissão em áudio do jogo neste domingo. A narração é de Cristiano Oliveski, apresentação de Renan Jardim e comentários de Mazaropi.

O torcedor só precisa acessar a plataforma de vídeos, procurar pelo canal do Grêmio e curtir a transmissão da partida como se fosse o rádio. Lembre-se que o link não terá imagens.

Escalações de Grêmio x São Paulo

Como o jogo deste domingo é extremamente importante para os dois elencos, brigando pelo G-4, os treinadores de São Paulo e Grêmio devem escalar os titulares do plantel.

Grêmio: Gabriel; Bruno Alves, Bruno Uvini, Kannermann, Reinaldo; Fábio, Villasanti, Carballo; Bitello, Cristaldo e Suárez (Técnico: Renato Gaúcho).

São Paulo: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Lucas Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson; Marcos Paulo, Luciano e Calleri (Técnico: Dorival Júnior).

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Grêmio e São Paulo neste domingo é Wilton Pereira Sampaio, árbitro da FIFA, em confronto válido pela nona rodada do Brasileirão. Este é o segundo jogo dos dois tricolores na temporada que o profissional vai apitar.

Os auxiliares escalados foram Bruno Raphael Pires, Leone Carvalho Rocha e o quarto árbitro Lucas Guimaraes Rechatiko Horn. No VAR, árbitro de vídeo, Rodrigo D Alonso Ferreira foi escalado para analisar cada lance envolvendo possível pênalti, faltas e cartões vermelhos.

