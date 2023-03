Qual o jogo na Globo hoje: programação de futebol sábado (11/03/2023)

Neste sábado, 11 de março, a reta final dos estaduais promete agitar o fim de semana do torcedor. A Rede Globo vai transmitir cinco embates decisivos entre os campeonatos de todo o Brasil, com muita rivalidade em campo em busca da classificação. O jogo da Globo de hoje vai passar nos estados do RS, MG, PE, MT e SC, ou seja, o jogo do Campeonato Mineiro será transmitido apenas para Minas Gerais.

Todos os cinco jogos vão começar às 16h30, horário de Brasília. Saiba quais jogos a emissora transmite hoje e como assistir do conforto da sua casa.

Qual o jogo da Globo hoje?

A TV Globo transmite neste sábado cinco jogos de futebol a partir das 16h30, horário de Brasília, em diferentes estados do Brasil.

YPIRANGA X GRÊMIO | JOGO NA GLOBO HOJE

O Grêmio visita o Ypiranga neste sábado pela última rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto vai passar em todo o estado do Rio Grande do Sul na Globo com narração de Luciano Périco e comentários de Maurício Saraiva.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Estado: Rio Grande do Sul (RS)

CRUZEIRO X AMÉRICA MG | JOGO NA GLOBO HOJE

Para todo o estado de Minas Gerais, o clássico mineiro entre Raposa e Coelho tem início às quatro e meia da tarde, horário de Brasília, na Arena do Jacaré, no primeiro jogo da semifinal no Campeonato Mineiro. A narração é de Rogério Correa com comentários de Fábio Junior e Janette Mara Arcanjo.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Estado: Minas Gerais (MG)

SPORT X SANTA CRUZ | JOGO NA GLOBO HOJE

No Campeonato Pernambucano pela décima primeira rodada da primeira fase, as equipes se enfrentam neste sábado com promessa de grandes emoções e muita rivalidade. Na Globo PE, a partida vai passar com narração de Rembrandt Júnior e comentários de Cabral Neto e Danny Morais.

Horário: 16h30 (Horário de

Brasília)

Estado: Pernambuco (PE)

ACADEMIA X OPERÁRIO | JOGO NA GLOBO HOJE

No estado de Mato Grosso, o duelo será exibido ao vivo e de graça para todo o estado, válido pela primeira partida das quartas de final do Campeonato Mato Grossense.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Estado: Mato Grosso (MT)

BRUSQUE X FIGUEIRENSE | JOGO NA GLOBO HOJE

No Campeonato Catarinense, o jogo entre Brusque e Figueirense é válido pela última rodada da primeira fase na temporada. A emissora afiliada de Santa Catarina exibe a partida com narração de Jota Deschamps e comentários de Roberto Alves e Rodrigo Faraco ao vivo.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Estado: Santa Catarina (SC)

Como assistir os jogos da Globo online

É possível assistir ao jogo na Globo pelo Globoplay e de graça. Acesse o site (www.globoplay.globo.com) ou baixe o aplicativo do streaming para celular, tablet e smartv.

Para ter acesso à programação basta acessar o portal, se cadastrar na Conte Globo com email e senha e entrar no sistema. Daí, escolha a opção no menu "Agora na TV" e, em seguida, clique no ícone da emissora. Você vai assistir a programação de graça com um simples toque na tela do seu celular ou computador.

No entanto, lembre-se que o serviço de streaming só funciona de acordo com a sua localização, ou seja, quem mora no estado de Minas Gerais vai assistir à programação de Minas.

