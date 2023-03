Jogo do Bahia x Itabuna ao vivo: onde assistir e horário (11/03/2023)

Pelo primeiro jogo da semifinal no Campeonato Baiano, Bahia x Itabuna se enfrentam neste sábado, 11 de março, no Estádio Antônio Elias Ribeiro, em Camacan. Com início às 16h (horário de Brasília), a partida tem transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Assistir jogo do Bahia x Itabuna de graça

TV Educativa da Bahia e a o canal TVE Bahia no Youtube vão transmitir o jogo do Bahia hoje com exclusividade. Somente para o estado da BA, o canal aberto TV Educativa vai transmitir o duelo da semifinal no Campeonato Baiano ao vivo e de graça. Educativa opera no canal 10 e é afiliada a TV Brasil e o Canal Futura no estado.

Quem está em outro estado deve sintonizar o canal da TVE BA no Youtube, plataforma de vídeos gratuita para todo o Brasil. Dá pra assistir no site ou nos aplicativos para celular, tablet, videogames ou smartv.

Escalações de Itabuna x Bahia

Para o jogo deste sábado, os times de Itabuna e Bahia devem entrar em campo da seguinte forma:

Escalação do Itabuna:

Thiago Passos;

Luiz Felipe,

Jan Pietes,

Lucimário,

Elivelton Recife;

Hebert,

João Neto,

Matheus Chaves,

Alex Sandre;

Hitalo,

Cesinha.

Escalação do Bahia:

Marcos Felipe;

Cicinho,

Kanu,

Raul Gustavo,

Jhoanner Chávez;

Rezende,

Acevedo,

Daniel;

Biel,

Everaldo,

Kayky.

Quando é a final do Paulistão 2023?

Quem o Bahia pode pegar na final?

Se vencer o Itabuna na semifinal, o Bahia pode enfrentar na final do Campeonato Baiano o vencedor do duelo entre Juazeirense ou Jacuipense. Os times disputam a outra semifinal na edição do estadual.

A semifinal é disputada em ida e volta, assim como a grande final. Os jogos entre Juazeirense ou Jacuipense serão disputados entre 12 e 19 de março, em horários alternados.

