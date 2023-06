Hugo ou Edu? Globo define final da Jenifer em Vai na Fé

No ar desde janeiro, a novela Vai na Fé tem apenas mais dois meses nas telinhas e a reta final da trama de Rosane Svartman já começa a desenhar os desfechos dos personagens. O final da Jenifer (Bella Campos) é um dos que causam mais curiosidade entre o público, que deseja que ela deixe o romance com Eduardo (Matheus Abreu) de lado e volte com Hugo (MC Cabelinho), que por enquanto está sumido do folhetim.

Final da Jenifer será ao lado de Hugo em Vai na Fé

Nada de Eduardo no final da Jenifer em Vai na Fé! Já se pode cravar que o desfecho da personagem de Bella Campos na novela será ao lado de Hugo, que retornará a Piedade na reta final da novela das 7, segundo afirma o colunista André Romano, do Observatório da TV.

O jornalista adiantou que o rapaz levará um tiro no braço nos capítulos finais da novela, mas sobreviverá e depois deixará o mundo do crime e poderá viver feliz ao lado da amada, que até subirá ao altar com ele. Mas além das informações do portal, outro ponto que indica que os dois ficarão juntos é o favoritismo do público, que torce muito pelo casal.

A filha de Sol (Sheron Menezzes) e o afilhado de Orfeu (Jonathan Haagensen) são amados nas redes sociais e se tornaram queridinho da audiência. Desde que Hugo precisou fugir de Piedade para não morrer por ter traído Orfeu para ajudar a namorada, na web é possível encontrar muitos pedidos pelo retorno do rapaz vivido por MC Cabelinho.

Além do mais, o namoro na vida real entre a atriz Bella Campos e MC Cabelinho é um grande trunfo para o romance dos personagens na telinha. Em maio, a jornalista Tati Machado, que fala sobre novelas e realities na programação matinal da Globo, revelou no Encontro que a autora Rosane Svartman mudou a trama de Hugo por causa do namoro dos artistas na vida real - que se conheceram durante a preparação de elenco da novela.

O plano inicial para Hugo era que o personagem morresse ao longo de Vai na Fé, mas o romance do casal na vida real e o papel de Cabelinho fizeram tanto sucesso que Hugo permaneceu vivo na novela e se envolveu com Jenifer, com quem deve terminar feliz no folhetim das 7.

Quando acaba Vai na Fé e finais dos personagens

Vai na Fé tem previsão de terminar no 11 de agosto e alguns desfechos ainda estão sem novidades, mas há outros que já foram adiantado na imprensa, assim como o final da Jenifer e do Hugo. Ainda segundo o Observatório da TV, o vilão Theo (Emilio Dantas) acabará morto. Ele será assassinado por seu parceiro no mundo do crime, Orfeu (Jonathan Haagensen), nos últimos capítulos da novela.

Dora também se despedirá da trama de Rosane Svartman antes do capítulo final. O câncer incurável que tem dificultado a vida da personagem de Claudia Ohana finalmente levará a mãe de Lumiar (Carolina Dieckmann). Com a viuvez, há possibilidades de Fábio (Zécarlos Machado) se envolver novamente com Wilma (Renata Sorrah), seu amor do passado e mãe de Lui Lorenzo (José Loreto).

Para Sol e Ben (Samuel de Assis), conhecidos carinhosamente entre o público com o casal "Bensol", o final feliz deve acontecer. A história da dupla tem caminhado para um romance definitivo, já que os dois não possuem mais outros pretendentes e estão retomando o amor ardente que viveram na juventude.

Para Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhente), ainda não há novidades sobre o final do casal, mas se depender do favoritismo do público, a dupla deve terminar junta. Desde que começaram a namorar, o casal se tornou queridinho entre os fãs da trama. O término dos personagens foi um baque para os telespectadores, que sonham em vê-los juntos novamente.

