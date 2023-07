Qual o prêmio do Canta Comigo Teen 2023, competição da Record

Confira o prêmio do Canta Comigo Teen 2023 e dinâmica do programa - Foto: Reprodução/Record

O Canta Comigo Teen 4, quarta edição da competição de música entre cantores de 9 a 16 anos de idade, começou na Record TV e o público vai acompanhar a trajetória dos novos competidores na briga pelo título de campeão da temporada. Veja qual será o prêmio que o vencedor levará para casa!

Quanto vale o prêmio do Canta Comigo Teen?

Quem vencer o Canta Comigo Teen 2023 vai embolsar a bolada de R$ 200 mil. O valor do prêmio da versão teen da competição é R$ 100 mil abaixo da competição entre adultos, que ganhou sua quinta temporada entre maio e junho deste ano e foi vencida por Helleno.

A competição do Canta Comigo Teen desta temporada começou no dia 2 de julho e segue até setembro nas telinhas. A disputa musical costuma durar cerca de 2 meses e meio e tem sua última disputa entre três finalistas.

Comandado pelos apresentadores Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, semanalmente o reality show traz apresentações de talentos mirins. No palco, estão 100 jurados prontos a decidirem o futuro das crianças e adolescentes.

A dinâmica é a seguinte: enquanto os participantes se apresentam, os jurados vão levantando caso tenham gostado da performance. Quanto mais jurados a seu favor, mais pontos o competidor tem para acumular e conseguir passar para a próxima etapa, até conseguir alcançar a sonhada grande final.

O Canta Comigo Teen é exibido aos domingos na Record TV, a partir das 18h00. A disputa da semana ganha episódios de 1 hora e 45 minutos, cedendo espaço para o Domingo Espetacular às 19h45. O público pode acompanhar ao vivo pelo canal de Edir Macedo por meio de um aparelho de televisão ou com a aba gratuita "no ar" do Playplus.

O formato do programa é baseado no reality show All Together Now, original do grupo Endemol Shine, responsável pelo licenciamento de outras atrações que chegaram nas telinhas brasileiras, como o Big Brother Brasil, a Dança dos Famosos, Masterchef, entre outros.

Quem já ganhou o Canta Comigo Teen?

Em sua quarta edição, a versão teen do Canta Comigo teve apenas três ganhadores até agora. Em 2020, Sidinho, de 14 anos, foi o grande campeão. Ele derrotou Bia Vasconcellos (31,48%) e Julia Torquato (11,63%) na grande final e recebeu 56,89% dos votos.

No ano seguinte, Kássia Santos levou a coroa de campeã para casa. A jovem, que tinha 16 anos de idade na época, conquistou 47,89% dos votos do público na grande final, derrotando Bel Miranda, que ficou com 38,60%, e Pedro Pupak, que somou 13,51% dos votos.

No ano passado, a terceira temporada do Canta Comigo Teen foi vencida por Emmanuel Ferraro, de 11 anos de idade. Ele ganhou 52,14% dos votos na final, enquanto Júlia Moura teve 24,99% e Manuela Macedo ficou com 22,87% da preferência.

