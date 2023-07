Sama morre em Reis? Personagem foi ferido em batalha

Nos capítulos recentes da novela Reis, Sama não saiu do lado de Urias (Roger Gobeth) no campo inimigo e por isso acabou ferido em batalha. As últimas cenas mostraram que o marido de Bateseba (Paloma Bernardi) faleceu e o público ficou preocupado se o mesmo ocorreu com o personagem de Marcelo Arnal. Afinal, Sama morre em Reis?

Sama morreu em Reis ou vai voltar?

Para a felicidade de muitos, Sama não morreu na novela Reis. O rapaz foi ferido com flechas no braço e na perna, mas acabou salvo por Urias, que se jogou em sua frente e serviu como escudo humano, recebendo todas as demais flechadas inimigas.

Apesar de o capítulo desta segunda-feira, 3 de julho, ter terminado com Sama desacordado no campo de batalha, os resumos de Reis mostram que o rapaz não morreu. Ele vai se recuperar dos ferimentos e visitará Bateseba, viúva de Urias.

De acordo com o resumo, Sama vai visitar Bateseba acompanhado de sua amada Arrava (Natália Ferrari). No entanto, eles serão maltratados por Aitofel (Marcos Winter) e expulsos pelo conselheiro pessoal de Davi (Cirillo Luna).

Além disso, foi adiantado pelo jornal Extra, no começo de maio, que o personagem de Marcelo Arnal ainda será alvo de um grande fenômeno na trama. Cego por conta de um conflito com um inimigo, ele voltará a enxergar no futuro da novela Reis, devido a um milagre de Deus. O soberano devolverá a visão de Sama depois que ele vencer um adversário durante um ataque.

Como foi a história de Sama na Bíblia?

Sama existiu na Bíblia e foi de fato um dos valentes de Davi. No entanto, pouco é descrito sobre ele nas escrituras. Assim, grande parte de sua história no folhetim da Record é fruto da imaginação dos roteiristas da produção.

A própria morte de Urias, por exemplo, na Bíblia não é dito que Sama estava presente no momento e muito menos que foi salvo pelo marido de Bateseba. A cena foi criada para a novela com o intuito de tocar o coração dos telespectadores.

Na Bíblia, o que se revela sobre Sama é que ele era filho de Agé, natural da região de Harar, e que entrou para o exército de Davi após fugir de Saul, em uma perseguição na caverna de Adulão. É relatado também que ele foi um importante guerreiro, vencedor de muitas batalhas e títulos. Já os nomes de sua esposa e filhos não são revelados.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada

Reta final - Que dia acaba Reis: O Pecado?

A atual temporada de Reis, intitulada O Pecado, vai terminar sua leva de capítulos inéditos no dia 14 de julho, sexta-feira. O público irá acompanhar no dia seguinte, 15 de julho, sábado, o resumo dos melhores capítulos da última semana da temporada e já na segunda-feira, dia 17, começa Reis: A Consequência.

Não foi revelado por enquanto se Sama participará dessa nova temporada do folhetim bíblico. Caso sua história continue nesta etapa da trama, é certo que o ator Marcelo Arnal não irá retornar. Isso porque a próxima leva de episódios vai passar por uma passagem de tempo de 15 anos. Sendo assim, parte do elenco será substituído na trama por atores mais velhos, como Cirillo Luna, que cederá espaço para Petrônio Gontijo, Paloma Bernardi que será substituída por Anna Lima, Mário Bregieira, que terá Marcelo Faria em seu lugar, entre outros.

Esta nova etapa mostrará as consequências do pecado de Davi, seu casamento com Bateseba e também abordará a história de seus filhos. As próximas temporadas previstas para Reis até agora ganharam o título de "A Ascensão" e "A Sabedoria" e vão retratar a chegada de Salomão ao trono e seu reinado em Jerusalém.

Assista ao primeiro trailer de Reis - A Consequência, temporada que começa em breve:

