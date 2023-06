Qual o próximo caso do Linha Direta? (1/06)

O próximo caso do Linha Direta, que será exibido nesta quinta-feira, 1º de junho, já está definido. O programa terá como tema crimes motivados por homofobia, sendo o primeiro caso já fechado pelas autoridades e o segundo ainda em aberto com o suspeito foragido.

Próximo caso do Linha Direta aborda serial killer de Curitiba

O Linha Direta desta semana exibirá o caso do serial killer de Curitiba, José Tiago Correia Soroka, que aconteceu em 2021, em plena pandemia. Entre os meses de abril e maio daquele ano, três jovens homens homossexuais foram assassinados após marcarem encontros por um aplicativo de relacionamentos, sempre às terças-feiras.

A semelhança dos casos chamou a atenção da polícia. O criminoso marcava encontro com as vítimas em suas casas e, quando chegava no local, surpreendia os jovens com um golpe mata-leão e sufocamento.

Após a investigação da polícia, Soroka foi preso e condenado em primeira instância a mais de 130 anos de prisão, com o agravante da homofobia.

O segundo caso do programa é sobre o assassinato de Renata Ferraz, uma jovem trans, de 16 anos, morta na cidade de Patos, no sertão da Paraíba. O criminoso Giovani de Lima Galdino Silva ainda está foragido da justiça.

O Linha Direta disponibiliza um número para denúncias anônimas caso o público tenha alguma informação que leve a prisão do assassino. Desde a estreia da nova temporada, em maio deste ano, o programa já ajudou a localizar um dos foragidos- John Lennon Menezes Maia, assassino da criança Lorena, foi encontrado e preso após a exibição do caso na edição do último dia 18.

O programa comandado por Pedro Bial vai ao ar às quintas-feiras, às 23h05, logo após o Cine Holliúdy.

O Linha Direta da próxima quinta (01) vai falar sobre o “Serial Killer de Curitiba” que usava o grindr pra atrair e assassinar as vítimas pic.twitter.com/nG8Km4qzId — Portal Globo (@portalglo) May 30, 2023

