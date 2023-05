Como está a mãe do Henry Borel hoje?

Monique Medeiros, mãe do Henry Borel, morto em 2021, é ré no processo da morte do filho junto com o ex-vereador Jairinho. O caso voltou à tona com a edição do Linha Direta desta quinta-feira, 18. Ao contrário do ex-marido, a acusada aguarda o julgamento em liberdade.

Como vive a mãe do Henry hoje?

A mãe do Henry Borel deixou a cadeia em agosto de 2022, após ter a prisão revogada pelo STJ, e voltou a trabalhar em janeiro deste ano. Monique Medeiros, que é concursada da Secretaria Municipal de Educação do Rio, exerce função administrativa no almoxarifado da Secretaria.

Monique aguarda o julgamento do caso da morte do filho em liberdade, que ainda não tem data para acontecer. Jairinho, que também é réu do caso, segue preso desde 8 de março de 2021.

Até agosto de 2020, a acusada era diretora em uma escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Depois de pedir exoneração, assumiu um cargo no gabinete do conselheiro Luiz Antônio Guaraná no Tribunal de Contas do Município do Rio (TCM).

Foi exonerada em março de 2021, mês de sua prisão, mas não perdeu a matrícula por ser concursada e estar de licença quando foi para a cadeia.

Monique Medeiros mantém ativa sua página no Instagram, onde posta dezenas de fotos ao lado de Henry e homenagens ao filho. A mãe do menino soma mais de 24 mil seguidores, mas mantém os comentários limitados. Ela também costuma abrir caixinhas de perguntas onde responde abertamente perguntas sobre o filho, o que já gerou críticas na web e na mídia.

A mãe de Henry e Jairinho, padrasto da criança, foram presos preventivamente em março de 2021 ao serem acusados pela morte do menino, que na época tinha apenas 4 anos de idade.

O caso inicialmente foi tratado como acidente, já que a mãe o padrasto do menino alegavam terem encontrado o menino desmaiado no quarto, mas a perícia encontrou sinais de agressões e tortura.

A morte de Henry é o tema do terceiro episódio da nova temporada do Linha Direta. A defesa de Jairinho conseguiu uma liminar para impedir a exibição do programa, mas uma decisão do STF liberou que o programa vá ao ar.

