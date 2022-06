Qual o segredo da Cida A Favorita? Papel de Claudia Ohana

Uma incógnita na trama, qual o segredo da Cida A Favorita é o que muita gente quer saber. A personagem de Claudia Ohana se afastou da família anos atrás, mas retorna e esconde algo de seu passado do qual se arrepende muito. Como a verdade sempre vem a tona mais cedo ou mais tarde, o segredo de Cida é revelado ao longo da trama, o que causa uma crise na família de Copola (Tarcísio Meira).

Na novela, qual o segredo da Cida A Favorita da Globo?

O segredo de Cida em A Favorita é que a personagem teve um caso no passado com Átila (Chico Diaz), seu cunhado. Em um relacionamento há cerca de 20 anos com Lorena, a irmã de Cida, o homem se envolveu com a cunhada quando já estava casado com a filha de Copola.

No escuro durante boa parte da trama, Lorena fica desconfiada e por isso resolve colocar o marido na parede. A personagem de Gisele Fróes só tem a confirmação de qual o segredo da Cida A Favorita no capítulo 110 da exibição original, pouco depois da metade do folhetim.

No cena em que tem o difícil papo com Átila, a mulher questiona: “vou te perguntar pela última vez, está escondendo alguma coisa de mim?”. O homem desconversa, mas Lorena insiste: “o que você esta escondendo de mim tem a ver com a Cida?”. Sem ter para onde correr, Átila confessa: “o que aconteceu é… é passado”. Lorena fica possessa de raiva e exige saber há quanto tempo aconteceu o caso, o homem então revela que cerca de 10 anos atrás.

Após a descoberta sobre qual o segredo da Cida A Favorita, Lorena confronta a irmã. Lorena xinga Cida, joga a verdade na cara da caçula da família e até tenta bater nela. Cida se desculpa muitas vezes, pede o perdão da irmã e diz que não se orgulha da atitude. “Aconteceu há muito tempo, eu me arrependi, eu juro. Ele nunca mais encostou um dedo em mim”, justifica Cida.

“Eu fiz de tudo para ficar longe do Átila, fui embora, sumi”, continua Cida, mas Lorena não quer saber se desculpas. A personagem de Gisele Fróes critica o retorno da irmã e Cida também escuta as broncas da mãe, que diz que a caminhoneira não deveria ter retornado. “Você não devia ter voltado, você viu a desgraça que você arranjou?”, grita Iolanda.

Final de Cida na novela A Favorita

Apesar de tudo que passa na novela e os problemas familiares, Cida conquista um final feliz no desfecho do folhetim. A personagem de Claudia Ohana termina a novela ao lado de Juca (Bento Ribeiro), um rapaz mais jovem que se envolve ao longo da trama quando o conhece na estrada.

Os dois contam com altos e baixos no relacionamento e a caminhoneira chega a terminar tudo com Bento e vai embora. Porém, episódios mais tarde, Cida volta para a cidade de Triunfo e vê que o amado continua por lá. Os dois se acertam, voltam a namorar e terminam felizes.

E como ficam Lorena e Átila?

Lorena e Átila passam por momentos difíceis na novela por causa da traição do personagem de Chico Diaz, mas os dois acabam se acertando e voltam a ficar juntos no final de A Favorita. A dupla se separa por um tempo na trama, mas Lorena acaba voltando atrás e perdoa o marido.

Ela é convencida a dar uma nova chance para Átila depois de uma conversa reflexiva com o pai. A mulher então vai até a kombi em que o marido trabalha e o ajuda durante o dia. Os dois retornam juntos para casa e fazem as pazes.

Pai de Lorena e Cida também arranja amor

Após ser o pivô da crise no casamento de Lorena e Átila, Cida acha a felicidade em um novo amor. E não é apenas ela que termina o folhetim ao lado de alguém que ama, seu pai também. No final de A Favorita, Copola é feliz ao lado de Irene (Gloria Menezes), mulher por quem sempre foi apaixonado e era o amor de sua vida.

O amor entre os dois foi despertado ainda na juventude, mas ela engravidou e se casou com Gonçalo (Mauro Mendonça). Mais tarde na novela, Gonçalo morre e Irene fica viúva, já Copola se separa de Iolanda. Os dois voltam a se aproximar e Irene aceita namorar Copola. Os dois então terminam o folhetim lado a lado.

