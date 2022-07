Qual o segredo de Cilene em A Favorita? Mistério envolve Halley

A ex-mulher de Silveirinha (Ary Fontoura) guarda um podre do passado e deixa uma dúvida no ar: qual o segredo de Cilene em A Favorita? Ela é obrigada por Flora (Patrícia Pillar) a mudar o depoimento sobre a morte de Marcelo (Flávio Tolezani), já que a vilã sabe o que ela esconde e ameaça expor a situação.

Qual o segredo de Cilene em A Favorita?

Qual o segredo de Cilene em A Favorita? Ela esconde que Halley (Cauã Reymond) na verdade é o filho desaparecido de Donatela (Cláudia Raia). Há mais de 20 anos, Silveirinha ficou com raiva da patroa após ela decretar o fim da dupla sertaneja Faísca & Espoleta e decidiu sequestrar o recém-nascido para se vingar da ex-cantora.

Ao levar o bebê para casa, ele não contou para Cilene que havia sequestrado a criança. A mulher se apegou ao menino e Silveirinha desistiu de pedir resgate, deixando com que a cafetina criasse o garoto como se fosse seu filho. Ela mudou o nome dele de Matheus para Halley.

Cilene nunca soube do crime cometido pelo ex-marido até que ela passa a ser chantageada por ele. Com medo de ser envolvida na história dos vilões, a cafetina cede e altera o depoimento sobre a morte de Marcelo. Por ser a principal testemunha do crime, ela inocenta Flora e culpa Donatela pelo crime.

Com medo de que algo possa acontecer com ela, Cilene escreve uma carta de confissão contando tudo o que aconteceu no passado, que será encontrada pelo jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) e entregue a Donatela, que se emocionará ao saber que seu filho está vivo.

No entanto, Halley só descobre que é filho de Donatela por volta do capítulo 150 – muita coisa ainda vai rolar até lá. Quem conta para ele é a prostituta Manu (Emanuelle Araújo) que encontra a carta escrita por Cilene. “O Silveirinha te sequestrou quando você era bebê e te levou pra dona Cilene. Ela acabou te criando como mãe”, começa a dizer.

Manu explica que Cilene deixa claro que não sabia de nada disso quando Halley chegou na casa – ela acreditava que a criança era um sobrinho de Silveirinha. “Alguns meses atrás que ela foi saber dessa verdade toda. O Silveirinha e a Flora chantagearam ela para depor contra a Donatela. Foi só aí que ela soube”, disse.

Halley e Lara são irmãos?

Halley e Lara não são meios-irmãos. Quando o segurança descobre que é filho de Donatela, ele se desespera e termina o romance com a loira por acreditar que estaria vivendo uma relação incestuosa – até aí, ainda acreditava-se que Lara era filha de Marcelo.

No entanto, na reta final da novela, é revelado que Lara é filha de Dodi (Murilo Benício) e não de Marcelo. Além do ciúmes, esse foi mais um motivo que levou Flora a matar seu amante. Ela queria que todos continuassem acreditando que a loira era a única filha do ricaço, para que ela pudesse herdar toda a herança da família Fontini.

Depois que é revelado que Lara e Halley não são parentes, eles ficam livres para viver o romance, mas eles passam por mais uma crise no relacionamento. A mocinha vê o segurança com outra mulher na boate e fica desiludida com o rapaz. Ela tenta recuperar o amor de Cassiano, mas o rapaz se cansa da ex-namorada e a abandona.

Tempos depois, ao encontrar a menina que estava com Halley, a loira decide tirar a história a limpo com ela e descobre que os dois nunca tiveram nada. Lara então decide ir atrás do segurança e pede desculpas pelo ocorrido. Os dois se beijam e reatam o namoro nos capítulos finais.

Lara tem um final feliz ao lado de Halley, enquanto Cassiano encontra o amor nos braços de Alícia (Taís Araújo).

