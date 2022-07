Flora (Patrícia Pilar) ou Donetela (Cláudia Raia), quem é a vilã de A Favorita no final da novela? - Foto: Reprodução/Rede Globo

Flora e Donatela se enfrentam mais uma vez no fim da trama

Descubra quem é a vilã de A Favorita no final da novela

Descubra quem é a vilã de A Favorita no final da novela

Quando a trama de João Emanuel Carneiro começa, não se sabe quem é a vilã de A Favorita no final da novela. Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Patrícia Pillar) tentam convencer os demais personagens e o público que ambas estão falando a verdade, mas apenas uma delas é inocente.

Quem é a vilã de A Favorita no final da novela: Flora ou Donatela?

Flora é a vilã até o final de A Favorita. Apesar de se passar por boa moça os três primeiros meses da trama, é revelado para o público que ela é a culpada pela morte de Marcelo (Flávio Tolezani) depois que o amante descobre que não é pai de Lara (Mariana Ximenes), mas sim Dodi (Murilo Benício).

A história começa com Flora deixando a prisão pelo crime que cometeu. Depois de 18 anos presa, ela reconquista a liberdade e sai determinada a incriminar Donatela pela morte de Marcelo. No começo da novela, o público fica em dúvida sobre quem está falando a verdade. É somente por volta do capítulo 50 que o autor revela que a loira é culpada pelo assassinato do milionário.

Há um flashback da noite em que Marcelo foi morto, e mostra que a loira estava com ciúmes do amante. Certa de que ele amava Donatela, Flora atira no rapaz. Além disso, ela quer que todos continuem acreditando que Lara é filha dele, para que ela possa herdar a herança milionária da família Fontini.

É então que a história inverte. Donatela passa a ser a mocinha, enquanto Flora assume o posto de vilã. Além de cometer mais crimes, como o assassinato do Dr. Salvatore (Walmor Chagas), de Maíra (Juliana Paes) e de Dodi (Murilo Benício), ela também humilha constantemente Irene (Glória Menezes) e até seu cúmplice Silveirinha (Ary Fontoura).

Flora consegue incriminar Donatela pela morte do Dr. Salvatore e coloca a rival na cadeia, mas a farra da vilã não vai durar muito, já que a mãe de criação de Lara conseguirá escapar da prisão e provar sua inocência.

É então que Silveirinha se cansará das humilhações de Flora e terá um final de redenção ao ajudar Donatela a colocar a rival de volta na cadeia.

Quem é a vilã de A Favorita no final da novela? Flora aparecerá na lua de mel de Donatela e Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) para tentar se vingar, mas levará um tiro de Lara e acaba voltando para a cadeia.

Final de Silveirinha em A Favorita

Silveirinha foi o grande comparsa de Flora em A Favorita. Assim como a loira, ele nutre um ódio profundo por Donatela, mesmo trabalhando na casa dela como mordomo.

O ex-empresário revela para a patroa que sente nojo por ela e começa a ajudar Flora a destruir a vida da rival. Inclusive, ele e Dodi foram os responsáveis por incriminar Donatela pela morte do Dr. Salvatore.

Mais um segredo de Silveirinha é revelado: foi o mordomo quem sequestrou Halley (Cauã Reymond), que se chamava Matheus, quando ele era bebê.

Revoltado após Donatela ter decretado o fim da dupla, ele havia sequestrado a criança para pedir resgate, mas deixou que Cilene (Elizângela) criasse a criança como se fosse seu filho pois ela estava apegada a ele – no entanto, ela não sabia do plano do marido e que Halley era fruto de um sequestro.

No final de A Favorita, Silveirinha se cansa das constantes humilhações que sofre nas mãos de Flora e decide abandoná-la. Ele se redime com Donatela e fica do lado da personagem de Cláudia Raia.

Depois que Flora volta para a cadeia, Silveirinha volta a ser empresário e passa a gerenciar uma nova dupla sertaneja infantil.

Já Donatela tem um final feliz ao lado de Zé Bob, assim como Lara e Halley.

Depois de ler sobre o quem é a vilã de A Favorita no final da novela, veja também: Silveirinha está do lado de quem na novela A Favorita?

+ Zé Bob A Favorita fica com quem? Relembre final do mulherengo