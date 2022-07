Donatela morre em A Favorita? O que acontece na novela

Quem recorda dos acontecimentos da novela de João Emanuel Carneiro sabe que a verdadeira vilã da trama é Flora, que se finge de boazinha por muitos capítulos. Donatela é a mocinha, mas muitos personagens são envenenados por mentiras de Flora, a ponto de pensarem que a personagem de Claudia Raia é quem não merece final feliz nessaa história. Então será que Donatela morre em A Favorita e deixa Flora ganhar o jogo? No desfecho da novela, após um momento de felicidade, Donatela volta a virar alvo de Flora.

Donatela morre em A Favorita no final da novela?

Quem pensa que Donatela morre em A Favorita está enganado. Flora não consegue a vingança que tanto almejava e falha na tentativa de assassinato que tenta contra a mocinha e seu novo marido, Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia). Apesar de sobreviver, Donatela passa por perrengues nos últimos momentos da trama e quase fica viúva pela segunda vez.

Para quem não lembra, no último capítulo do folhetim, Donatela está feliz com Zé Bob em sua lua de mel, porém, Flora aparece no local e acaba com a paz do casal. A vilã dá às caras durante o café da manhã. Depois de fazer seus habituais discursos delirantes, ela coloca o casal em sua mira.

Eles tentam fugir quando Zé Bob joga um objeto na vilã, mas ela se recupera rapidamente e atira. Quem é atingido é Zé Bob. O jornalista fica em estado grave e perde muito sangue. Antes que Flora consiga atirar também em Donatela, aparecem Lara, Silveirinha e Irene.

Lara aponta uma arma para a mãe biológica para proteger Donatela. Flora, como já esperado, não se rende. Por isso, a garota puxa o gatilho e Flora vai ao chão. A vilã não morre e acaba na cadeia. Já Donatela tem um final feliz, pois Zé Bob vai de helicóptero para o hospital e sobrevive ao tiro. Os dois então terminam felizes enquanto Flora passa o resto de sua vida na prisão.

Antes de final, Donatela forja morte

Antes do desfecho da novela, em que Donatela sobrevive e ainda consegue derrotar a rival, todos pensam que a personagem está morta. Tudo acontece depois que Flora consegue incriminar Donatela pela morte de Salvatore e a viúva de Marcelo vai parar na prisão. Um incêndio acontece nas celas e Donatela é dada como morta. No entanto, a prisioneira conseguiu escapar.

A personagem de Claudia Raia então aproveita que todos pensam que ela bateu as botas para tentar bolar um plano contra Flora às escondidas e começa a atender pelo nome de Diva. Lara descobre que a mãe de criação está viva quando Zé Bob leva a moça até o lugar em que Donatela tem morado escondida.

A garota fica em choque, mas ao mesmo tempo se sente abandonada e enganada. Donatela explica que não tinha outra escolha: “eu não podia. A Flora manipulou aquele julgamento, envenenou todo mundo contra mim. Se eu aparecesse, seus avós iam me colocar de volta na cadeia. Eu não podia volta para a cadeia, porque essa era a única chance que eu tinha para virar esse jogo”. É neste mesmo dia, que Donatela revela para a filha que é a verdadeira mãe de Halley.

Quem morre de verdade na novela A Favorita

Donatela morre em A Favorita de mentirinha, mas alguns personagens se despediram do mundo dos vivos de verdade. As vítimas de Flora foram muitas, começando pelo crime mais discutido durante a novela, a morte de Marcelo. A vilã sai da cadeia e diz ter sido presa por algo que não cometeu, mas se mostra a verdadeira vilã e deixa um rastro de sangue e destruição por onde passa.

Marcelo: primeiro assassinato de Flora, o marido de Donatela foi assassinado pois descobriu a verdade sobre a paternidade de Lara. O ricaço desmascarou Flora e descobriu que Lara era na verdade filha de Dodi. Assim, como o rapaz ia expor tudo e Flora ficaria sem a herança da família, a vilã resolveu matá-lo.

Savaltore: esse foi o médico que atendeu Marcelo logo que o filho de Gonçalo chegou ao hospital. Mesmo com três tiros, o homem ainda estava vivo e durante seus últimos suspiros, revelou para o médico que Flora atirou nele. Por isso, o doutor foi uma das principais testemunhas do crime. Mais tarde, ele é chantageado por Flora para mudar seu depoimento. Após criar um plano para incriminar Donatela, Flora mata Salvatore.

Gonçalo: pai de Marcelo e marido de Irene, Gonçalo morre ao ser enganado por Flora. Depois que a vilã troca os remédios para hipertensão do empresário por pílulas de farinha, ela dá um susto em Gonçalo e o faz acreditar que Lara e Irene estão mortas. O empresário não resiste e tem um infarto fulminante.

Dodi: o personagem de Murilo Benício se dá mal quando tenta ir contra a ex-parceira de crimes. Ele sequestra Donatela, chantageia Flora e tenta conseguir muito dinheiro para escapar. Porém, ele acaba na mira de Flora, que não hesita em atirar e o mata.

Maíra: a jornalista é uma das vítimas de Flora porque descobre os crimes da vilã após começar a investigar o assassinato de Salvatore. A moça morre antes de contar tudo para Zé Bob. Primeiro, ela é atropelada, mas sobrevive. Porém, Flora vai até o hospital, se disfarça de enfermeira e termina o serviço.

A morte de Marcelo é o ponto inicial da história. Relembre:

+Quando Halley descobre que é filho de Donatela; relembre