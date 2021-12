Qual será a nova novela das 7 depois de Quanto Mais Vida, Melhor? A trama escrita por Mauro Wilson, estreou em meados de novembro de 2021 na Globo, mas a emissora já tem um novo folhetim para a substituição em 2022 – com nomes como Paolla Oliveira e Marcelo Serrado no elenco.

Nova novela das 7 depois de Quanto Mais Vida Melhor será Cara e Coragem

Após a novela Quanto Mais Vida Melhor, a nova aposta da Globo para a faixa das 7 é novela “Cara e Coragem”. A trama contará a história dos dublês Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), que terão seus destinos cruzados após o misterioso assassinato de Clarice Gusmão (Taís Araújo), uma poderosa empresária.

O enredo do folhetim irá girar em torno do crime. Além da ricaça, Taís Araújo também interpretará Anita, uma massoterapeuta, que será essencial para a resolução do mistério. Apesar de ser idêntica a falecida empresária, Anita é uma moça humilde, que leva uma vida bem diferente – ela precisa batalhar pela sua sobrevivência, trabalhando muito.

A nova novela das sete voltará a ser gravada nos moldes tradicionais da emissora. Ou seja, quando Cara e Coragem estrear na TV, ainda estará em processo de produção. Assim, os roteiristas podem mudar o desfecho dos personagens caso o rumo da história não agrade a audiência – ao contrário de Um Lugar ao Sol, atual novela das nove, que foi ao ar com todos os capítulos gravados.

A previsão no momento é que o folhetim estreie em maio de 2022. A autoria da novela que vai ocupar a faixa das 7, depois de Quanto Mais Vida Melhor, é de Claudia Souto, responsável pela história de Pega Pega.

Quem estará no elenco?

Além de Paolla Oliveira, Marcelo Serrado e Taís Araújo, alguns outros nomes já estão confirmados no elenco da novela. Vitória Bohn será Lou, uma dançarina de dança aérea. Ela será par de Rico, interpretado por André Luiz Frambach, um jovem apaixonado por esportes radicais.

Paulo Lessa será Ítalo, o segurança particular de Clarice. Em determinado momento da história, ele, Rico e Moa se tornaram sócios. Carmo Dalla Vecchia também estará presente na trama.