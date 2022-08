Final da novela Chamas da Vida: relembre o que acontece

O final da novela Chamas da Vida é marcado por morte de personagens e revelações dos mistérios que cercaram a trama. O folhetim de 2009 está sendo reprisado na Record e terá punição para a vilã Vilma (Lucinha Lins), união dos mocinhos Carolina (Juliana Silveira) e Pedro (Leonardo Vieira) e a revelação de quem é o verdadeiro incendiário.

Identidade do incendiário é revelada no final da novela Chamas da Vida

O caso do incendiário da novela Chamas da Vida só é resolvido no último capítulo. A revelação é feita por meio de uma ligação após Vilma ser apontada como a criminosa. Ela passa três meses na cadeia, até que recebe um presente misterioso: um ursinho de pelúcia com um celular.

Quando o aparelho toca, ela escuta a voz do verdadeiro autor dos incêndios: Léo (Rafael Queiroga). “Sou eu, Fênix. Não estou usando o misturador de voz. Falei que você me subestimava. Achou que eu fosse pichador, que eu fosse X9, agora nunca achou que eu fosse Fênix”, diz o rapaz.

O pichador explica o motivo que o levou a cometer o crime. Fiz isso pelo meu pai, o legista que você subornou para acobertar a morte do seu marido”, afirma. Léo diz que Vilma destruiu a vida do patriarca e a acusa de ter matado a mãe dele. O rapaz também revela que contou com a ajuda Darlene (Claudiana Cotrim), sua irmã.

Vilma morre no final da novela

Vilma paga por suas maldades no final da novela Chamas da Vida. A vilã é presa por ser acusada de ser a incendiária – apesar de não ser a autora do crime como todos imaginavam, ela fez mal para outros personagens ao longo da novela.

Depois que a ligação com Léo termina, a vilã encontra uma bomba dentro do ursinho de pelúcia, que explode e causa sua morte.

Morte de Manu e Marreta

Quem também morre no final da novela Chamas da Vida são os personagens Manu (Juliana Lohmann) e Marreta (Vitor Hugo).

Os dois estão juntos dentro de um carro quando são cercados por Gastão, Tadeu e os capangas, que apontam armas para eles. Desesperado, Marreta tenta acalmar a mulher. “Olha pra mim, a gente vai pra nossa casa. A gente vai balançar o nosso filho no jardim. Eu te amo”, diz o rapaz. “Eu também te amo, Marreta”, responde Manu.

Os dois dão as mãos pela última vez, quando um dos capangas manda os outros atirarem: “abram fogo contra eles!”. Todos os bandidos começam a apertar suas armas e o carro do casal é atingido por dezenas de balas ao mesmo tempo.

Antes de morrer, o casal alucina e tem uma visão dos dois no jardim de sua casa, brincando no balanço junto com o filho.

Casamento de Carolina e Pedro

Já os mocinhos Carolina e Pedro têm um final feliz – os dois se casam no último capítulo de Chamas de Vida. A noiva usa um tradicional vestido branco, enquanto o noivo usa a tradicional farda de sua profissão.

O padre dá início a cerimônia após a entrada da mocinha no quartel. “Abençoai senhor os vossos servos Pedro Galvão Ferreira e Carolina Monteiro de Castro para que entregando um ao outro essas alianças em sinal de fidelidade recordem seu compromisso de amor”, diz o sacerdote.

Em seguida, os dois trocam as alianças e fazem seus votos de casamento. Porém, o beijo do casal é interrompido pela sirene do quartel, que informa que há um incêndio na cidade e todos os batalhões estão sendo solicitados. “Eu vou com você”, diz a noiva.

Carolina então tira o sapato de salto e sai correndo com o noivo em direção aos carros dos bombeiros. Mas antes, ela joga o buquê para as convidadas.

E assim termina a novela, com o letreiro de “fim” sendo exibido enquanto os noivos se penduram no carro em direção ao incêndio.