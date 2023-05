Diego (Nicolas Prattes) em Todas as Flores - Foto: Reprodução/Globoplay

Qual será o final de Diego em Todas as Flores?

O final de Diego em Todas as Flores enfim vai acabar com o sofrimento do mocinho. O personagem de Nicolas Prattes passou por muitas dificuldades ao longo da trama ao ser preso injustamente e cair nas mãos da quadrilha de tráfico humano, mas vai conseguir respirar aliviado nos capítulos finais do folhetim.

O que acontece com Diego no final de Todas as Flores?

Diego terá um final feliz em em Todas as Flores, novela de João Emanuel Carneiro, que termina em maio de 2023. O personagem foi um dos mais sofreu ao longo da trama: foi preso injustamente, perdeu a mãe, viu os irmãos serem vítimas do tráfico humano e ainda foi obrigado a trabalhar para seus algozes sem saber no que estava se envolvendo.

Depois de todas as tragédias, o grande objetivo de Diego é reunir sua família e salvar Jéssica (Duda Batsow) e Biel (Rodrigo Vidal), o que deve acontecer nos últimos capítulos do folhetim.

Nicolas Prattes deu um spoiler sobre o desfecho da história do ex-presidiário em entrevista ao Gshow, em dezembro do ano passado. . “O público pode esperar é muita adrenalina, sentimento de vingança e também felicidade. O Diego vai penar para ser feliz, mas tenho fé que ele irá conseguir!”, entregou o ator.

A novela ainda deve mostrar como se resolverá a situação entre Diego e Joy (Yara Charry) após o rapaz se apaixonar pela filha de Luís Felipe (Cássio Gabus Mendes), mas ser obrigado pelos criminosos a seduzir ela e sua mãe ao mesmo tempo.

“Tem a torcida do público, sim, para a Joy terminar com o Diego. Mas vejo que a galera quer muito a Joy feliz. E nem sempre isso depende de um romance no ar. Vamos ver o que o nosso autor maravilhoso reservou para este fim”, revelou Charry ao Gshow, em março deste ano.

O último capítulo de Todas as Flores, que mostra o final de Diego e todos os outros personagens, vai ser transmitido em uma live no Globoplay na semana do dia 31. A data e o horário ainda serão divulgados pela plataforma de streaming.

